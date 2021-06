Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Nord-Ost-Pokal findet in diesem Jahr seine Fortsetzung: Die Eispiraten Crimmitschau werden in der anstehenden Vorbereitung auf die DEL2-Spielzeit 2021/22 erneut an dem interessanten Cup teilnehmen. In der Zweitauflage des internen Turniers wird es bei sechs Clubs zwischen dem 27. August und dem 19. September 2021 zu insgesamt 18 Partien kommen.

Mit dem Nord-Ost-Pokal 2021 stehen sicherlich interessante Vergleiche an. Zumal sich der Titelverteidiger aus Crimmitschau und die Lausitzer Füchse bestens aus der DEL2 kennen. Während die Dresdner Eislöwen in diesem Jahr nicht an dem Pokal teilnehmen, wird das Teilnehmerfeld von den Rostock Piranhas, den TecArt Black Dragons Erfurt, den Saale Bulls Halle und den EXA Icefighters Leipzig komplettiert. So werden neben zwei Zweitligisten auch vier Oberligisten an den Start gehen.

„Wir haben den Nord-Ost-Pokal im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und wussten schnell, dass dieser Cup seine Fortsetzung finden muss“, sagt Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann. „Wir hoffen, dass sich das Vorbereitungsturnier mit diesem tollen Teilnehmerfeld auch über die kommenden Jahre weiter etabliert. Immerhin bietet er allen Clubs - egal ob DEL, DEL2 oder Oberliga - spannende Vergleiche vor dem Start der eigentlichen Saison“. Auch aus diesem Grund ist es geplant, pünktlich zur zweiten Auflage auch einen Wanderpokal präsentieren zu können.

Der vorläufige Spielplan:

27.08.2021, 20.00 Uhr: Rostock Piranhas – Eispiraten Crimmitschau

27.08.2021, 20.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Saale Bulls Halle

29.08.2021, 16.00 Uhr: Lausitzer Füchse – Black Dragons Erfurt

29.08.2021, 17.00 Uhr: Icefighters Leipzig – Rostock Piranhas

03.09.2021, 20.00 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Icefighters Leipzig

03.09.2021, 20.00 Uhr: Saale Bulls Halle – Lausitzer Füchse

05.09.2021, 16.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Lausitzer Füchse

05.09.2021, 19.00 Uhr: Rostock Piranhas – Icefighters Leipzig

10.09.2021, 19.30 Uhr: Lausitzer Füchse – Saale Bulls Halle

10.09.2021, 20.00 Uhr: Icefighters Leipzig – Eispiraten Crimmitschau

12.09.2021, 17.00 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Rostock Piranhas

12.09.2021, 18.15 Uhr: Saale Bulls Halle – Black Dragons Erfurt

17.09.2021: Hinspiele um Platz 1, 3 und 5

19.09.2021: Rückspiele um Platz 1, 3 und 5