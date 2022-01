Lesedauer: ca. 1 Minute

​Filip Reisnecker kehrt zu den Eispiraten Crimmitschau zurück. Der 19-jährige Angreifer, der bislang immer wieder als Förderlizenzspieler von den Fischtown Pinguins zu den Westsachsen abgestellt wurde, wechselt nun fix an die Waldstraße.

Reisnecker bestritt in dieser Spielzeit bislang 18 DEL2-Partien als Förderlizenzspieler für die Eispiraten und erzielte in diesen sechs Tore und sechs Vorlagen. Bei den Fischtown Pinguins, dem DEL-Kooperationspartner der Westsachsen, kam der Deutsch-Tscheche in dieser Saison zu acht Erstligaeinsätzen, in welchen ihm eine Vorlage gelang.