Lesedauer: ca. 1 Minute

Die kommenden drei DEL2-Partien der Eispiraten Crimmitschau gegen Ravensburg, Kaufbeuren und Freiburg wurden abgesagt. Die Westsachsen, die in der vergangenen Woche mehrere Corona-Fälle zu beklagen hatten, sind aufgrund der Quarantänezeiten nicht in der Lage, die Mindeststärke von 9+1 Spielern zu stellen, um ein DEL2-Spiel anzutreten.

Die Eispiraten hatten im Laufe der vergangenen Woche insgesamt 16, durch PCR-Tests bestätigte Corona-Fälle in der Mannschaft sowie im Trainer- und Betreuerstab – darunter sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen mit Symptomen. Aus diesem Grund befindet sich aktuell das komplette Team in häuslicher Isolation. Die Verantwortlichen der Eispiraten stehen dabei seit mehreren Tagen im stetigen Austausch mit dem Gesundheitsamt und der DEL2 und sind am heutigen Montagnachmittag zum Entschluss gekommen, die kommenden Partien abzusagen.