4:2-Sieg in Heilbronn am Dienstagabend

​Nachdem die Eispiraten Crimmitschau in letzter Zeit eine kleine Erfolgssträhne hatten (zuletzt am Freitag im Sachsenderby beim 7:5-Sieg gegen die Dresdner Eislöwen) und auch vorherige Spiele gegen die Heilbronner Falken erfolgreich absolvierten – zwei Siege aus drei Spielen für die Westsachsen – blickten die Crimmitschauer man erwartungsvoll auf das Auswärtsspiel in Baden-Württemberg.

Mit dem 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)-Auswärtssieg gaben die Eispiraten Crimmitschau die Rote Laterne an die Bayreuth Tigers ab.

Dabei war die Lage für die Eispiraten bereits vor dem Spiel angespannt. Gleich drei Spieler fehlten, darunter Vincent Schlenker, der an einem grippalen Infekt erkrankt war, und Mitch Wahl, dessen Frau in Kürze ein Kind erwartet, sowie Lukas Vantuch aufgrund seiner Unterkörperverletzung. Unterstützung erhielten die Crimmitschauer durch den Bremerhavener Stürmer Luca Gläser, der in der Länderspielpause der DEL eine Förderlizenz für die Eispiraten erhielt.

Zu Beginn der Partie übten die Heilbronner Falken starken Druck auf die Eispiraten aus und belagerten das Tor der Crimmitschauer. Mit starken Offensivenreihen und schnellen Umschaltspielen gelang es den Hausherren immer wieder, das Spiel zu dominieren. Doch die Abwehr der Eispiraten sowie Goalie Michael Bitzer zeigten ihr Können und ließen erst kurz vor Ende des ersten Drittels den Führungstreffer der Falken durch Stefan Della Rovere zu.

Im Mittelabschnitt zeigten sich die Westsachsen deutlich spielfreudiger und agiler. Sie verteidigten weiter gut und schon nach fünf Minuten im zweiten Drittel gelang Ty Wishart der 1:1-Ausgleichstreffer. Bereits wenige Sekunden später mussten die Eispiraten ein Unterzahlspiel hinnehmen, nachdem Ole Ollef eine Strafe wegen Beinstellens erhielt, doch Dominic Walsh traf in Unterzahl und brachte die Crimmitschauer in Führung (26.).

Im letzten Drittel kamen die Hausherren druckvoll aus der Kabine und rissen das Spiel an sich, um möglichst schnell den benötigen Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch das Team von Eispiraten-Trainer Daniel Naud konnte dies lange Zeit verhindern. Nachdem Austin Fyten in der 51. Minute allerdings eine Strafe wegen Stockschlags bekam, gelang es den Falken im Überzahlspiel den nötigen 2:2-Ausgleichstreffer durch Yannik Valenti zu erzielen.

Inmitten der Drangphase der Falken zeigten die Crimmitschauer Kampfgeist und schlugen zurück: Zunächst war es Neuzugang Luca Gläser, der in der 56. Spielminute einen Nachschuss von Patrick Pohl im gegnerischen Tor versenkte und die Rot-Weißen wieder in Führung brachte. Pohl selbst baute die Führung zwei Minuten später aus, nachdem er die Scheibe zur 4:2-Führung vor Matthias Nemec versenkte (58.). Falken-Cheftrainer Alexander Mellitzer nahm eine Auszeit und versuchte das Spiel noch zu retten, doch den Heilbronnern gelang kein weiterer Treffer.

Die Eispiraten Crimmitschau stehen aktuell auf Platz 13 der Tabelle – punktgleich mit dem EV Landshut (Platz 12). Letzter sind nun die Bayreuth Tigers.

Am kommenden Freitag, 7. Februar, sind die Eispiraten zu Gast in Bad Tölz. Heilbronn muss in Bayreuth ran.

Tim Jonat