Die Eispiraten Crimmitschau können zwei weitere Leistungsträger aus der Vorsaison am Standort binden

Sowohl Ladislav Zikmund als auch Thomas Reichel haben ihre auslaufenden Verträge bei den Westsachsen verlängert und werden sich auch zur Saison 2024/25 die Schlittschuhe für den DEL2-Club schnüren.

Ladislav Zikmund kam vor der Saison 2023/24 vom tschechischen Extraligisten Kladno nach Crimmitschau. Aufgrund des kurzfristigen Abgangs des Schweden Lucas Carlsson wurde der tschechische Offensivmann wenige Tage vor dem Saisonstart verpflichtet. Schnell avancierte der Linksschütze mit seiner Mentalität, seinem Willen und auch mit seinem Scoringtouch zu einer wichtigen Säule im Team von Cheftrainer Jussi Tuores und zu einem Publikumsliebling im Sahnpark. In insgesamt 64 Haupt- und Endrundenspielen gelangen dem Tschechen, der bei den Westsachsen nach Tobias Lindberg die zweite Kontingentstelle besetzt, 18 Tore und 21 Assists.

„Nach der vergangenen Saison fiel mir die Entscheidung in Crimmitschau zu bleiben nicht schwer. Als ich erfuhr, dass ein großer Teil des Teams bleiben wird, habe ich mich schließlich auch dazu entschieden, meinen Vertrag zu verlängern. Ich glaube, dass die letzte Saison besser war, als viele gedacht hätten und genau das hat der Club und seine Fans auch verdient. Für mich persönlich habe ich hier nun den besten Weg für meine Eishockey-Zukunft gefunden“, erklärt Ladislav Zikmund und ergänzt: „Alle in Crimmitschau waren sehr nett zu uns und gerade meiner Familie gefällt es hier sehr gut. Jetzt können wir es kaum erwarten, nach Crimmitschau zurückzukommen und in die neue Saison zu starten“.

„Ich freue mich sehr, weiterhin ein Teil der Eispiraten zu sein. Für mich ist es wichtig, dass wir uns als Team in der kommenden Spielzeit noch weiter entwickeln können. Vor allem freue ich mich ab August wieder vor unseren tollen Fans im Sahnpark auflaufen zu dürfen“, sagte Thomas Reichel.

Der 25-jährige Center wechselte im vergangenen Sommer von den Grizzlys Wolfsburg aus der DEL nach Crimmitschau und entwickelte sich schnell zu einem absoluten Leistungsträger in der Eispiraten-Offensive. Elf Toren und 25 Vorlagen in der Hauptrunde folgten schließlich weitere sechs Tore und sieben Vorlagen in 13 Playoff-Spielen. Nach Tobias Lindberg und Colin Smith war Reichel somit der drittbeste Eispiraten-Scorer in der Endrunde. Auch in der kommenden Spielzeit soll der Linksschütze mit der Trikotnummer 27 eine tragende Rolle im Team der Westsachsen einnehmen und an die Leistung seiner ersten Saison in Crimmitschau anknüpfen.