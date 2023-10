Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Regensburg bekamen es vor 3305 Zuschauern in der Donau Arena mit dem Aufsteiger aus Rosenheim zu tun. Am Ende sollten sich die Gäste mit 4:3 gegen die schwach agierenden Eisbären durchsetzen.

So erwischten die Hausherren keinen guten Start in die Partie. In der fünften Minute war es Norman Hauner, der die Rosenheimer mit 1:0 in Front brachte. Die nächsten Minuten gehörten ebenfalls den Gästen und bei den Eisbären entwickelten sich kaum nennenswerte Spielzüge. Der erste gefährliche Angriff führte dann aber doch zum Ausgleich. Richard Divis beförderte den Puck über die Linie (7.). Danach haderten die Eisbären mit dem Unparteiischengespann, weil diese zwar die Fouls der Eisbären ahndeten, bei den Gästen aber für den Geschmack des Publikums zu häufig ein Auge zudrückten. Die Starbulls ließen sich nicht lange bitten und gingen bei angezeigter Strafzeit gegen die Eisbären in Führung. Diesmal war es Sebastian Streu, der Tom McCollum im Regensbuger Kasten keine Chance ließ (14.).



Auch im zweiten Abschnitt agierten die Eisbären gleich wieder in Unterzahl, konnten die brenzlige Situation aber überstehen. In der 30. Minute durften sich dann auch die Eisbären im Powerplay versuchen und waren direkt erfolgreich. Erneut bezwang Richard Divis Gästegolie Tomas Pöpperle. Die Starbulls hatten kurz darauf aber wiederum die bessere Antwort. C. J. Stretch konnte unbedrängt zum 3:2 einschieben (31.). Das Spiel blieb auf beiden Seiten zerfahren und nun wahrlich kein Leckerbissen für das Publikum. Kurz vor Drittelende waren dann wieder die Eisbären erfolgreich. Andrew Yogan bediente Abbott Girduckis und dieser verwandelte trocken zum Ausgleich (38.).

Im letzten Drittel blieb die erhoffte Schlussoffensive der Gastgeber aus. Gerade im Powerplay agierten die Eisbären viel zu umständlich und gewann zudem während der Partie kaum ein Anspiel. In der 48. Minute war es dann Reid Duke, dem das entscheidende Tor gelang. Zwar hätten die Eisbären in der Folge durchaus noch den Ausgleich erzielen können, nahmen jedoch wie so oft in den letzten Spielen beste Schussgelegenheiten nicht wahr. Am Dienstag treffen die Regensburger Eisbären dann erneut vor heimischer Kulisse auf die Freiburger Wölfe.