Lesedauer: ca. 1 Minute

​Unter dem Motte „Fuck Cancer“ stand der Spieltag bei den Regensburger Eisbären. Zu Gast in der Donau Arena war das Tabellenschlusslicht aus Bayreuth. Am Ende behielten die Oberfranken in der mit fast 3300 Zuschauern gut besetzten Donau Arena mit 4:2 die Oberhand.

Der prominent besetzte Kader der Bayreuther konnte die hoch gesteckten Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf in keinster Weise erfüllen, doch die jüngsten Veränderungen in der Personalstruktur zeigten die ersten Ergebnisse. So steht mit Rich Chernomaz nicht nur ein neuer Trainer hinter der Bande, in der vergangenen Woche verpflichteten die Gäste auch Goalie Brandon Halverson. Dieser sollte im ersten Abschnitt gut beschäftigt sein, konnte seinen Kasten jedoch genau wie Devin Williams auf der Gegenseite sauber halten. Dabei hatten die beiden Teams durchaus zahlreiche Chancen, zeigten sich jedoch im ersten Abschnitt wenig effektiv.



Im zweiten Abschnitt wurde die Partie dann deutlich rasanter. Zunächst einmal waren die Gäste erfolgreich. Ville Järveläinen überwand Devin Williams bei angezeigter Strafe gegen die Eisbären zum 1:0 (28.). Die Regensburger ließen sich jedoch nicht beirren und erspielten sich jetzt ein optisches Übergewicht. Corey Trivino war es schließlich, der nach schönem Zuspiel von Nikola Gajovsky in Überzahl zum 1:1 ausglich (33.). Die Partie wurde jetzt zum offenen Schlagabtausch. Als Patrick Demetz dann eine fragwürdige Spieldauerdisziplinarstrafe erhielt, witterten die Gäste natürlich ihre Chance und nutzten diese auch. Christian Kretschmann sorgte für die neuerliche Führung der Bayreuther (39.).

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste noch über zwei Minuten Überzahl und es sollte noch schlimmer für die Eisbären kommen. Da Schiedsrichtergespann verhängte eine weitere diskussionswürdige Strafe gegen die Eisbären und die Gäste durften mit zwei Mann mehr agieren. Philippe Cornet war es schließlich, der auf 3:1 für die Bayreuther stellte (42.). In der 50. Minute keimte nach einem Treffer von Marvin Schmid noch einmal Hoffnung beim Regensburger Anhang auf, doch ein weiteres Mal ließ sich Brandon Halverson nicht überwinden. Für die endgültige Entscheidung sorgte Jesse Roach, der mit seinem Empty-Net-Goal den Endstand von 4:2 herstellte (60.).