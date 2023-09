Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach dem 4:1-Erfolg in Freiburg zum DEL2-Saisonauftakt wollten die Eisbären Regensburg auch beim ersten Heimspiel gegen den EV Landshut drei Punkte einfahren. In der mit 4712 Zuschauern ausverkauften Donau-Arena im Derby gegen den EV Landshut hieß es am Ende jedoch 0:1 aus Regensburger Sicht.

Die Regensburger fanden schwer in die Partie und bereits in der vierten Minute war es Jakob Mayenschein, der die Niederbayern mit 1:0 in Front brachte. Das dieser Treffer das goldene Tor bleiben sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt natürlich noch keiner ahnen. Im Anschluss kochte die Regensburger Fanseele hoch, denn das Unparteiischengespann um Marcus Brill und Ulpi Sicorschi übersah zunächst ein Foul an EVR-Stürmer Constantin Ontl, der allein auf Gästegoalie Jonas Langmann durchgestartet wäre und schickte im Anschluss reihenweise Regensburger Akteure auf die Strafbank. Die Eisbären überstanden eine mehrminütige doppelte Unterzahlsituation unbeschadet und gingen mit einem knappen Rückstand in die erste Drittelpause.



Auch im zweiten Abschnitt wanderten gleich zwei Regensburger Spieler auf die Strafbank, doch auch diese 5:3-Situation konnten die Eisbären dank eines starken Goalies Tom McCollum überstehen. In der Folge sollte sich eine Partie auf Augenhöhe entwickeln und auch die Regensburger hatten jetzt die Chance, im Powerplay Zählbares einzufahren. In numerischer Überlegenheit ließen die Hausherren jedoch die nötigen Ideen vermissen und so blieb der Mittelabschnitt torlos.

Die Partie stand auf des Messers Schneide und beide Mannschaften hielten das Tempo hoch. Zudem ließen auch die Schiedsrichter die Partie endlich laufen und so entwickelte sich der erhoffte offene Schlagabtausch. Beide Torhüter sollten sich zudem von ihrer besten Seite zeigen und so fiel im Schlussabschnitt kein weiterer Treffer mehr. Die Regensburger versuchten alles, aber das Abwehrbollwerk der Landshuter hielt den Bemühungen stand. Letztlich geht der Sieg für die Gäste durchaus in Ordnung, da die Niederbayern über die gesamte Partie gesehen optisch leicht überlegen waren.