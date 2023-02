Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Nachholspiel gegen den EHC Freiburg wollten die Eisbären Regensburg ihren Vorsprung auf den elften Tabellenplatz der DEL2 auf fünf Punkte ausbauen. Am Ende hieß es 4:1 zugunsten der Gastgeber.

Die Regensburger waren in den ersten zwanzig Minuten das deutlich bessere Team, doch selbst hundertprozentige Chancen ließen die Hausherren ungenutzt verstreichen. In der achten Minute wurden die Regensburger dann kalt erwischt, als Jackson Cressey die Gäste in Führung brachte. Auch danach spielten nur die Eisbären und in der 20. Minute wurden sie doch noch belohnt. Kyle Osterberg war es, der ein Zuspiel von Nikola Gajovsky in Überzahl zum Ausgleich verwertete.



Im zweiten Drittel sollten die Hausherren dann noch präsenter sein. Die Freiburg konnten nur noch reagieren und die Eisbären blieben am Drücker. In der 22. Minute war es Topi Piipponen, der die Eisbären erstmals in dieser Partie in Führung brachte. Routinier Andrew Schembri legte in der 29. Minute das 3:1 nach. In Freiburger Überzahl war es schließlich Goalie Devin Williams, der mehrfach den Anschlusstreffer der Gäste verhinderte.

Die Eisbären ließen auch im Schlussabschnitt nicht locker, brachten sich jedoch in der Defensive teilweise selbst in die Bredouille. Devin Williams war jedoch bei allen sich bietenden Möglichkeiten auf dem Posten. Als die Freiburger ihren Goalie Luis Benzing zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis nahmen, sorgte Richard Divis mit seinem Empty Net Goal zum 4:1 für die Entscheidung. Am Freitag treten die Regensburger beim ESV Kaufbeuren an, ehe es am Sonntag im Derby gegen die Selber Wölfe geht.