Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem souveränen 7:3-Erfolg gegen den EC Bad Nauheim haben die Eisbären Regensburg ihren zweiten Tabellenplatz in der DEL2 gefestigt. Abbott Girduckis war mit drei Treffern der „Man of the Match“. Die Regensburger feiern damit den vorzeitigen Klassenerhalt.

Das Heimspiel der Regensburger Eisbären gegen den EC Bad Nauheim stand ganz unter dem Motto „Kids Day“. Beim ersten Treffer der Regensburger flogen zudem unzählige Teddybären für einen guten Zweck auf die Eisfläche und bereits in der achten Minute sollte es so weit sein. Abbott Girduckis wurde von Andrew Yogan mustergültig bedient und überwand Maximilian Meier zum 1:0 für die Regensburger. Abbott Girduckis war es auch, der in der 11. Minute nachlegen konnte. In der Folge zeigten sich die Hausherren jedoch immer wieder unkonzentriert. Die Bad Nauheimer kamen besser ins Spiel, scheiterten aber zunächst an Tom McCollum im Regensburger Gehäuse. In der 16. Minute war es Max Gerlach, der die Gäste wieder zurück in die Partie brachte und als Kevin Orendorz sogar der Ausgleich gelang (17.), war die Stimmung im Gästeblock natürlich glänzend.



Im zweiten Abschnitt sorgten die Regensburger dann schnell für klare Verhältnisse. In der 23. Minute gelang Andrew Schembri freistehend das 3:2 und Andrew Yogan sorgte kurz darauf für den vierten Regensburger Treffer (29.).

Im Schlussabschnitt verwalteten die Eisbären ihren Vorsprung geschickt und waren durch Abbott Girduckis erneut erfolgreich (46.). Zwar gelang dem Ex-Regensburger Fabian Herrmann noch das 3:5 (51.), doch die letzten beiden Tore waren den Gastgebern vorbehalten. Corey Trivino (53.). und Kevin Slezak (58.) sorgten mit ihren Treffern für den 7:3-Endstand. Durch diesen Erfolg sicherten sich die Eisbären den vorzeitigen Klassenerhalt und haben damit ihr Saisonziel bereits sechs Spieltage vor Ende der Saison unter Dach und Fach gebracht.