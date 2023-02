Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor über 3200 Zuschauern sicherten sich die Regensburger Eisbären im Kampf um den 10. Tabellenplatz drei wichtige Punkte. Am Ende hieß es 3:0 gegen die zumeist harmlos agierenden Gäste aus Bad Nauheim.

Die angesichts des Kinderhospiztages ganz in grün auftretenden Eisbären gingen von Beginn an sehr engagiert zu Werke und bereits nach wenigen Sekunden hatte Nikola Gajovsky die große Chance, die Hausherren in Führung zu bringen. Er scheiterte jedoch an Goalie Felix Bick. In der 5. Minute war es Christoph Schmidt, der das 1:0 für die Eisbären erzielte. Kurz darauf gelang den Gästen fast der Ausgleich, doch Torhüter Devin Williams war auf dem Posten. Fortan spielten nur noch die Eisbären und hatten hochkarätige Chancen im Sekundentakt. Ein weiterer Treffer sollten den Oberpfälzern im ersten Abschnitt aber nicht mehr gelingen.



Auch das zweite Drittel gehörte ausschließlich den Regensburgern. Eine große Chance der Bad Nauheimer blieb in diesem Abschnitt Fehlanzeige und lediglich neun Torschüsse standen nach 40 Minuten für die Gäste zu Buche. Dafür sollten weitere Treffer für die Hausherren folgen. Richard Divis verwertete eine schöne Kombination über Tomas Schwamberger und Nikola Gajovsky zum 2:0 (22.). Der dritte Treffer der Eisbären durch Kyle Osterberg in der 24. Minute sorgte dann endgültig für klare Verhältnisse.

In den letzten zwanzig Minuten verwalteten die Regensburger ihren Vorsprung geschickt und kamen trotz einiger Unterzahlsituationen nur selten in ernsthafte Bedrängnis. Es blieb schließlich beim hochverdienten 3:0-Erfolg. Am Sonntag sind die Eisbären dann in Niederbayern zu Gast, wenn vor ausverkauftem Haus das traditionsreiche Derby gegen den EV Landshut auf dem Programm steht.