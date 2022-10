Lesedauer: ca. 1 Minute

​Trotz einer guten Leistung mussten sich die Eisbären Regensburg in der heimischen Donau Arena erstmals geschlagen geben. 2:3 hieß es am Ende aus Regensburger Sicht, was angesichts der Spielanteile durchaus gerechtfertigt war.

Im ersten Abschnitt hielten die Eisbären das Tempo gegen den klaren Favoriten aus dem Allgäu hoch, konnten jedoch aus ihren zahlreichen Chancen kein Kapital schlagen. Die Gäste blieben mit ihren schnellen Kontern gefährlich und gleich der erste nennenswerte Angriff führte zum Erfolg. Nach einem Schlagschuss von Thomas Schmidt kam der Puck unglücklich von der Bande vor das Tor von Eisbären-Goalie Devin Williams zurück und Jakob Lagace musste diesen nur noch ins verwaiste Gehäuse einschieben (6.). Die Regensburger zeigten sich durch diesen Rückstand vor heimischer Kulisse aber nicht geschockt und blieben am Drücker. Corey Trivino war es schließlich der mit einer überragenden Einzelleistung die Allgäuer Defensive narrte und schließlich auch Gästetorhüter Daniel Fießinger tunnelte (12.). Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die erste Drittelpause.



Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Gäste aus Kaufbeuren, die das Spielgeschehen bestimmten. Die Offensive der Eisbären fand nicht mehr statt und so war es nur eine Frage der Zeit, bis den Allgäuern der zweite Treffer gelingen sollte. In der 25. Minute war es dann soweit. Nach einem Abwehrschnitzer ließ sich Sebastian Gorcik nicht lange bitten und überwand Devin Williams zur verdienten Führung. In der Schlussphase des Drittels hatten dann auch die Eisbären ihre Möglichkeiten, blieben jedoch erfolglos.

Im letzten Drittel mobilisierten die Eisbären alle Kräfte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Und tatsächlich kamen sie noch einmal zurück ins Spiel. Einen Schlagschuss von Andrew Schembri fälschte Corey Trivino unhaltbar für Fießinger ins Gehäuse ab (46.). Wieder war es kurz darauf ein individueller Fehler, mit dem sich die Oberpfälzer das Leben schwer machten. So versäumten sie es, den Puck aus der Gefahrenzone zu befördern und John Lammers machte das 3:2 für die Gäste perfekt (52.). Die Eisbären nahmen frühzeitig ihren Torhüter vom Eis und hatten durchaus noch ihre Chancen, es blieb jedoch letztlich bei der knappen Niederlage.