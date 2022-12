Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Partie zwischen den Eisbären Regensburg und den Ravensburg Towerstars stand ganz im Zeichen der offiziellen Verabschiedung von Eisbären-Legende Peter Flache. Das Trikot des langjährigen Eisbärenkapitäns wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie unter dem Hallendach platziert.

Auch die aktiven Akteure der Regensburger wollten ihrem Kapitän an diesem Abend ein Geschenk machen und drückten von Beginn an kräftig aufs Tempo. Direkt nach dem Start der Partie durften die Regensburger zum ersten Mal jubeln. Richard Divis traf für die Regensburger zum 1:0 (1.). Die Eisbären marschierten weiter und es dauerte einige Minuten, ehe auch die favorisierten Gäste erstmals gefährlich vor das Gehäuse von Eisbären-Goalie Devin Williams kamen. Die Hausherren verteidigten jedoch mit vollem Einsatz und dieser wurde belohnt. In Überzahl war es Radim Matus, der für die verdiente 2:0-Führung sorgte (11.). Mit diesem Spielstand ging es letztlich in die erste Drittelpause.



Die Regensburger waren auch zu Beginn des Mittelabschnitts das agilere Team und erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen. Eine davon nutzte Nikola Gajovsky nach Zuspiel von Andrew Schembri zum 3:0 (29.). In der Folge musste die Hausherren über eine Minute mit zwei Mann weniger agieren, doch dank des überragenden Devin Williams und dem unermüdlichen Einsatz vor dem Tor schafften sie es, diese Situation ohne Gegentor zu überstehen. Kurz darauf hätten die Gastgeber beinahe selbst auf 4:0 erhöhen können, doch Marvin Schmid konnte dem ihm zugesprochenen Penalty nicht verwerten.

Im letzten Drittel ließen die Regensburger nichts mehr anbrennen und blieben weiterhin hochkonzentriert und effektiv. Marvin Schmid bediente Nikola Gajovsky mustergültig und dieser machte schließlich die Entscheidung perfekt (47.).