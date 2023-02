Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit einem durchaus verdienten 2:0-Erfolg gegen die Lausitzer Füchse konnten die Eisbären Regensburg erneut drei Zähler einfahren.

Die Regensburger Eisbären knüpften dabei in der nächsten wichtigen Partie um den begehrten 10. Tabellenplatz im ersten Abschnitt nahtlos dort an, wo sie in der Vorwoche gegen die Selber Wölfe aufgehört haben. Die Lausitzer Füchse sahen sich einem wahren Angriffswirbel ausgesetzt und konnten kaum spielerische Akzente setzen. Den längst überfälligen Führungstreffer für die Hausherren markierte schließlich Korbinian Schütz, als er mit einem satten Schlagschuss erfolgreich war. Es blieb trotz zahlreicher weiterer Eisbärenchancen beim knappen 1:0-Vorsprung nach dem ersten Abschnitt.



Im zweiten Drittel sollten dann die Gäste aus Weißwasser besser in die Partie finden. Als EVR-Goalie Devin Williams einen Schlenzer nur prallen lassen konnte, hatten die Regensburger Glück, dass die Sachsen das leere Tor verfehlten. In der Folge konzentrierten sich beide Teams auf die Verteidigung und große Chancen blieben deshalb Mangelware. Das letzte Drittel musste schließlich eine Entscheidung bringen.

Die Mannschaften agierten vor den knapp 4000 Zuschauern äußerst vorsichtig und niemand wollte den entscheidenden Fehler begehen. Das Spiel lebte von der Spannung und vor dem Tor wurde es nur selten gefährlich. Letztlich sollten sich die Eisbären als das cleverere Team erweisen. Selbst die Topreihe der Gäste um Hunter Garlent wurde geschickt aus dem Spiel genommen und Sekunden vor dem Ende der Partie sorgte Lars Schiller dann für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Sein Befreiungsschlag aus dem eigenen Drittel landete im verwaisten Tor der Füchse und die Regensburger sicherten sich dadurch drei wichtige Zähler. Am Sonntag kommt es dann zum nächsten Duell mit einem Team aus Sachsen. Dann sind die Regensburger bei den Dresdner Eislöwen zu Gast.