​Am Tag der Deutschen Einheit bekamen es die Eisbären Regensburg in der heimischen Donau Arena mit den Eispiraten Crimmitschau zu tun. Die Sachsen sind derzeit das Team der Stunde in der DEL2 und dementsprechend standen die Oberpfälzer vor einer schweren Aufgabe. Am Ende sollte sich das Heimteam dennoch mit 2:0 durchsetzen.

Im ersten Abschnitt der Partie spielten fast nur die Regensburger und so konnten sich die Gäste bei ihrem überragenden Goalie Christian Schneider bedanken, dass es mit einem 0:0 in die Drittelpause gingen. Die Hausherren hatten zahlreiche hochkarätige Chancen, ließen jedoch oftmals die nötige Präzision im Abschluss vermissen. Gegen Ende des Abschnitts kamen dann die Sachsen etwas besser in die Partie, doch auch EVR-Goalie Tom McCollum ließ keinen Treffer zu.



Das zweite Drittel begann gleich nach dem Geschmack der Eisbärenfans unter den 3176 Zuschauern in der Donau Arena. Nikola Gajovsky bediente Richard Divis mustergültig und der ließ Christian Schneider keine Chance (21.). Es entwickelte sich jetzt ein offener Schlagabtausch. Die Gäste hatten jetzt, auch begünstigt durch zwei Powerplaysituationen, mehr vom Spiel, doch die Regensburger konnten sich auf Goalie Tom McCollum verlassen. Mit der denkbar knappen 1:0-Führung für die Hausherren ging es in die letzte Drittelpause.

In der 52. Minute war es Jakob Weber, dessen Schlenzer unhaltbar für Christian Schneider ins Gehäuse abgefälscht wurde. Eigentlich hätten die Regensburger noch das dritte Tor per Empty-Net Goal nachlegen müssen, doch Abbott Girduckis verfehlte aus kurzer Distanz das verwaiste Gehäuse. Nach drei Siegen in Folge konnten sich die Eisbären vom letzten Tabellenplatz auf Platz sechs vorarbeiten. Am Freitag steht dann das Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim auf dem Programm, ehe es am Sonntag in der Donau Arena zum traditionsreichen Duell gegen die Starbulls Rosenheim kommt.