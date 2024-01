Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Heimspiel gegen den EHC Freiburg sollten die Eisbären Regensburg ihre Siegesserie in der DEL2 weiter ausbauen. 4:3 hieß es am Ende und damit feierten die Regensburger den neunten Erfolg in Folge. Dabei lagen die Regensburger vor gut 4200 Zuschauern in der heimischen Donau Arena nach zwei Dritteln noch mit 1:3 zurück. Ein starker Schlussabschnitt sicherte den Domstädtern aber den Sieg.

Im Vergleich zu den letzten Spielen hatten die Regensburger am Anfang große Problem, in die Partie zu finden. Die Gäste aus dem Breisgau standen hinten kompakt und nahmen die Eisbären gekonnt aus dem Spiel. Ein gefährlicher Konter sollte dann schließlich für Jubel bei den Freiburger Fans sorgen. Elo Eero war es, der das 1:0 für die Gäste markierte (16.).



Auch im zweiten Abschnitt hatten die Eisbären viel Mühe mit ihrem Gegner. Zwar gelang Corey Trivino von der Strafbank kommend der Ausgleich (30.), doch Nick Master (34.). und Mick Hochreither (36.) hatten mit ihren Treffern die passenden Antworten parat.

Die Regensburger brauchten im letzten Drittel ein schnelles Tor und bereits nach 25 Sekunden war es Abbott Girduckis, der auf 2:3 verkürzte. In der 54. Minute gelang Corey Trivino der Ausgleich und die Regensburger waren plötzlich das agilere Team. Als Petr Heider dann sogar auf 4:3 stellte (59.), verwandelte sich die Donau Arena in ein Tollhaus. Mit vollem Einsatz retteten die Regensburger den hauchdünnen Vorsprung über die Zeit und verteidigten damit ihren zweiten Tabellenplatz.