Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach zuletzt drei Heimpleiten in Folge fanden die Regensburger Eisbären im Spiel gegen die Lausitzer Füchse in die Erfolgsspur zurück. 3:1 hieß es am Ende in einer hart umkämpften Partie.

Die Regensburger starteten gleich gut und Constantin Ontl war es schließlich, der Gästegoalie Ville Kolppanen zum 1:0 für die Hausherren tunnelte (6.). Als die Eisbären dann in Überzahl agieren konnten, waren sie erneut erfolgreich. Diesmal hämmerte Topscorer Corey Trivino den Puck in die Maschen (14.). Die Gäste sollten ihrerseits aber ebenfalls zahlreiche Torchancen verzeichnen, scheiterten jedoch immer wieder am gut positionierten Devin Williams im Regensburger Kasten.



Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste dann noch besser in die Partie. Durch etwas glückliche Umstände sollte ihnen in der 23. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelingen. EVR-Verteidiger Tomas Gulda verfehlte dabei die Scheibe und auch Goalie Devin Williams griff nicht entscheidend ein. So sprang der Puck von der Bande hinter dem Tor direkt in den Torraum und Clarke Breitkreuz markierte den ersten Lausitzer Treffer. In der Folge blieben die Sachsen am Drücker. Immer wieder war es jedoch Goalie Devin Williams, der die Regensburger im Spiel hielt. Corey Trivino hätte auf der Gegenseite beinahe für das 3:1 der Hausherren gesorgt, scheiterte jedoch bei seinem Solo am Schlussmann der Füchse.

Die Lausitzer forcierten im letzten Drittel weiter das Tempo und brachten sich immer wieder in aussichtsreiche Position. Ein weiterer Treffer gelang ihnen gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber aber nicht. Im Gegenteil, denn als Ville Kolppanen zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen wurde war es Constantin Ontl, der mit dem Empty-Net-Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung sorgte (60.). Am Dienstag müssen die Regensburger dann gleich wieder vor heimischem Publikum agieren. Dann ist der DEL-Absteiger aus Krefeld in der Oberpfalz zu Gast.