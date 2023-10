Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach der 1:4-Niederlage am vergangenen Freitag bei den Krefeld Pinguinen, wollten die Eisbären Regensburg vor heimischer Kulisse gegen den ESV Kaufbeuren unbedingt wieder punkten. Vor 2910 Zuschauern in der Donau Arena sollte ihnen dieses Unterfangen gelingen. Am Ende stand ein 4:1-Sieg zu Buche, weil die Hausherren im letzten Drittel mit drei Toren die Partie entschieden.

Die Eisbären waren in den ersten zwanzig Minuten durchaus bemüht, besonders in der Defensive nur wenige Torchancen zuzulassen, dafür waren sie aber auch in der eigenen Offensive nur selten präsent. Die sich bietenden Chancen vereitelte der gute Daniel Fießinger im Gehäuse der Allgäuer. Auch in Überzahl sollte für die Eisbären nichts Zählbares herausspringen, da das Powerplay der Regensburger zu harmlos war.



Im zweiten Abschnitt gingen die Eisbären ihre Angriffe dann etwas zielstrebiger an und so entwickelten sich nach und nach gute Chancen. In der 24. Minute war es dann so weit. Abbott Girduckis traf nach schönem Zuspiel von Corey Trivino zum 1:0. Die Hausherren hätten in der Folge durchaus noch einen weiteren Treffer erzielen können, doch die Chancenauswertung blieb mangelhaft. Als sich die Gäste erstmals im Powerplay versuchen durften, schlug es dann direkt hinter EVR-Goalie Tom McCollum ein. Sami Blomqvist war es, der einen Abpraller verwertete (37.).

Die letzten zwanzig Minuten gehörten dann fast ausschließlich den Eisbären. Zunächst traf Andrew Yogan per Direktschuss (41.) und dann legte der Amerikaner in Unterzahl per Alleingang gleich noch einen weiteren Treffer nach (47.). Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Christoph Schmidt, der Daniel Fießinger im kurzen Eck überraschte (49.). Am Freitag gastieren die Eisbären bei den Selber Wölfen.