Goalie Jonas Neffin verletzt sich

Eisbären Regensburg verlieren mit 1:4 gegen Kaufbeuren

18.10.2025, 01:25 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Im DEL2-Spiel gegen den ESV Kaufbeuren konnten die Eisbären Regensburg nur auf zwei Kontingentspieler zurückgreifen. Zum kranken David Morley gesellte sich letzte Woche auch noch Alex Berardinelli, der den Regensburgern mindestens für fünf Wochen fehlen wird. Am Ende verloren die Gastgeber die Partie in der Donau Arena mit 1:4.

Trotz aller Widrigkeiten starteten die Regensburger eigentlich gut ins Spiel und hatten durch Nikola Gajovsky gleich die erste Chance. In der vierten Minute waren es aber die Gäste, denen das 1:0 gelang. Henri Kanninen trug sich dabei in die Torschützenliste ein. Nur drei Minuten später war es auf der Gegenseite Samuel Payeur, dem sein erstes Pflichtspieltor im Dress der Regensburger gelang (7.). Im Laufe des ersten Drittels verlagerten sich die Spielanteile und EVR-Goalie Jonas Neffin hatte alle Hände voll zu tun. Am Ende blieb es aber beim 1:1-Unentschieden.

Im zweiten Abschnitt ging bei den Regensburgern dann fast gar nichts mehr zusammen. Trotz aller Bemühungen erspielten sich die Mannen von Peter Flache kaum Torchancen. Die Gäste machten es da schon besser und prüften Jonas Neffin immer wieder. In der 29. Minute wurden sie für ihre Anstrengungen belohnt. Sami Blomqvist war es, der auf 2:1 für Kaufbeuren stellte.

Die letzten zwanzig Minuten gehörten dann fast ausschließlich den Gästen. Nicolas Appendino gelang das 3:1 (47.) und Jonas Fischer sorgte mit seinem Treffer endgültig für die Vorentscheidung (54.). Bei diesem Tor verletzte sich auch noch Goalie Jonas Neffin, der durch Konrad Fiedler ersetzt werden musste. Großes Sorgenkind bei den Eisbären bleibt zudem weiterhin der Kanadier Bryce Kindopp. Dieser präsentiert sich seit Saisonbeginn in einer ganz schwachen körperlichen Verfassung und kann derzeit das Tempo in der DEL2 nicht mitgehen.