Starke kämpferische Leistung bleibt unbelohnt

Eisbären Regensburg verlieren gegen Kassel Huskies mit 1:2

28.09.2025, 20:08 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Im DEL2-Spiel gegen die favorisierten Kassel Huskies boten die Eisbären Regensburg eine starke kämpferische Leistung. Am Ende sicherten sich die Gäste mit einem 2:1-Erfolg dennoch alle drei Zähler.

Von Anfang an präsentierte sich den 4007 Zuschauern in der Donau Arena eine rassige Partie. Die Huskies waren besonders in der Anfangsphase tonangebend, doch der starke EVR-Goalie Jonas Neffin knüpfte nahtlos an seine hervorragenden Leistungen aus den ersten beiden Partien an. Im Verlauf des ersten Abschnitts haderten die Eisbären immer öfter mit dem Schiedsrichtergespann um Lukas Voit und Florian Meineke. Beinahe sieben Minuten mussten die Eisbären in Unterzahl agieren, während vermeintliche Fouls der Gäste ungeahndet blieben. EVR-Trainer Peter Flache konnte sich angesichts der Strafzeitenverteilung nur schwerlich beruhigen und kurz vor Drittelende gelang den Huskies dann auch der Führungstreffer in Überzahl. Darren Mieszkowski überwand Neffin zum 1:0 (20.).

Die Huskies erwischten einen Start nach Maß ins zweite Drittel. Mitchell Hoelscher stellte in der 22. Minute auf 2:0 für die Gäste. Die Regensburger bemühten sich nach Kräften, um den Anschluss zu erzielen, hatten jedoch kein Scheibenglück. Die beste Chance vergab Corey Trivino, der den Puck nicht am bereits geschlagenen Kasseler Goalie Philipp Maurer im Gehäuse unterbrachte.

Im letzten Drittel nahmen die Eisbären noch einmal ihr Herz in die Hand und forcierten immer wieder das Tempo. In der 47. Minute wurden sie für diesen Einsatz belohnt, als Constantin Ontl einen Schlenzer von Jakob Weber ins Kasseler Gehäuse abfälschte. Ein weiterer Treffer sollte ihnen aber nicht mehr gelingen, weil Philipp Maurer selbst beste Regensburger Gelegenheiten zunichtemachte. Besonders stark agierte bei den Eisbären mal wieder die erste Formation um Corey Trivino, Pierre Preto und David Morley. Am Freitag müssen die Regensburger zum Derby nach Landshut reisen, ehe es am kommenden Sonntag zum Duell mit der Düsseldorfer EG kommt.