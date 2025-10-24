Schmeichelhafter 2:1-Erfolg gegen Bad Nauheim

Eisbären Regensburg retten mit viel Glück und starkem Neffin drei Punkte

24.10.2025, 23:19 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Eisbären Regensburg bekamen es am elften Spieltag der DEL2 vor 4253 Fans in der Donau Arena mit dem EC Bad Nauheim zu tun. Am Ende setzten sich die Regensburger trotz einer Schussbilanz von 40:23 für die Gäste mit 2:1 durch.

Den Zuschauern bot sich insbesondere im ersten Abschnitt kein attraktives Spiel. Beide Mannschaften produzierten zahlreiche Fehler und große Chancen blieben Mangelware. Dennoch gelang den Eisbären in der 13. Minute das 1:0. Kapitän Nikola Gajovsky überwand Gästegoalie Jerry Kuhn per Direktabnahme.

Im zweiten Abschnitt waren dann die Bad Nauheimer das deutlich agilere Team. Immer wieder musste EVR-Torhüter Jonas Neffin in höchster Not klären. Als die Eisbären allerdings fast zwei Minuten mit zwei Mann mehr agieren durften, erhofften sich die Zuschauer natürlich das 2:0. Doch seit Saisonbeginn ist das Regensburger Überzahlspiel eigentlich nicht vorhanden und so hatten die Regensburger in doppelter Überzahl keine einzige nennenswerte Torchance. In der 39. Minute gelang den Regensburgern aus heiterem Himmel aber das 2:0. Bryce Kindopp überraschte dabei Jerry Kuhn im kurzen Eck. Nur wenige Sekunden später belohnten sich dann die Gäste für ihren Einsatz, als Parker Bowles der längst überfällige erste Gästetreffer gelang (39.).

Das letzte Drittel gehörte dann ausschließlich den Bad Nauheimern, aber immer wieder rettete Jonas Neffin für die Eisbären. Die Regensburger konnten sich nur noch befreien, blieben aber vor dem gegnerischen Tor harmlos. Dennoch retteten die Regensburger den hauchdünnen Vorsprung über die Zeit.