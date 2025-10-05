ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
1:2-Niederlage nach Verlängerung vor 4507 Zuschauern

Eisbären Regensburg müssen sich Düsseldorf geschlagen geben

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Michael Pohl
MICHAEL POHL
Redakteur
(Foto: dpa)

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte trafen die Eisbären Regensburg in einem Punktspiel auf die Düsseldorfer EG – am Ende sprang beim 1:2 nach Verlängerung ein Punkt heraus.

Die Regensburger gingen als Außenseiter in die Partie gegen den DEL-Absteiger. Vor Beginn des Spiels wurde Constantin Ontl für sein 350. Pflichtspiel im Dress der Regensburger ausgezeichnet. Der Stürmer startete zudem mit dem goldenen Helm, da er bis dato mit vier Scorerpunkten die Wertung bei den Eisbären anführt. Im Tor gab Konrad Fiedler sein Debüt bei den Oberpfälzern. Beide Teams agierten im ersten Abschnitt auf Augenhöhe und hatten durchaus ihre Momente, doch die Torhüter präsentierten sich in guter Verfassung. Die beste Chance im ersten Abschnitt hatten die Gäste, aber die Latte rettete für Fiedler. Auf der Gegenseite war es Bryce Kindopp, der beinahe im Fallen den Puck an Niklas Lunemann vorbeigeschoben hätte.

Auch im zweiten Abschnitt zeigten sich die Teams in der Defensive von ihrer besten Seite. Hochkarätige Chancen blieben Mangelware und es ging torlos ins letzte Drittel.

 In der 44. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst brachte Constantin Ontl die Regensburger mit 1:0 in Führung, doch nur 19 Sekunden später war es Max Balinson, der für die DEG den Ausgleich markierte. Trotz zahlreicher Chancen beider Teams in den Schlussminuten ging es in die Verlängerung. Hier hatte David Morley den Siegtreffer für die Eisbären auf dem Schläger, scheiterte jedoch an Lunemann. Auf der Gegenseite machte es Ture Linden besser und sicherte den Düsseldorfern damit den Zusatzpunkte (63.).

