​Mit dem 26-jährigen Jesse Roach können die Verantwortlichen des EHC Freiburg kurz vor Beginn der Vorbereitung ein weiteres neues Gesicht in der Ensisheimerstraße begrüßen.

Der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass lernte in Vancouver und Edmonton das Eishockeyspielen, bevor er nach einer kurzen Eishockeypause für die Saison 2021/22 erstmals nach Deutschland kam und bei seiner ersten Deutschland-Station das Trikot von Hamm in der Oberliga trug. Nach 47 Scorerpunkten in 39 Spielen weckte er zur abgelaufenen Saison das Interesse der Bayreuth Tigers, für die er in der DEL2 wiederum 26 Scorerpunkte in 61 Spielen auf seinem Konto verbuchen konnte. Zur neuen Saison wird sich Jesse Roach nun dem EHC Freiburg anschließen und damit an der Seite von seinem Bruder Alex Roach für die Wölfe in der DEL2 auf dem Eis stehen.



Peter Salmik, Sportdirektor: „Wir hatten bereits direkt nach der Saison gute Gespräche, wobei eine Verpflichtung am Ende leider nicht zustande kam. Nach der aktuellen Entwicklung in Bayreuth haben wir den Kontakt direkt wieder aufgenommen und es ist uns nun gelungen, mit Jesse einen variabel einsetzbaren Spieler für unseren Kader dazuzugewinnen. Er kann als Rechtsschütze sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung eingesetzt werden und eröffnet uns damit noch einmal weitere Optionen in der Reihengestaltung und der Absicherung bei möglichen Ausfällen. Mit seinen Stärken wird er unserem Team sehr guttun und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft weiter fördern. Wir freuen uns, ihn von uns überzeugt haben zu können.“

Bereits am 13. August startet der EHC Freiburg mit dem Testspiel gegen die Schwenninger Wild Wings in die Vorbereitung.