​Die Kassel Huskies festigen ihre Spitzenposition in der DEL2 mit einem Sieg gegen Kaufbeuren, dem neunten in Folge. Die Wölfe aus Freiburg bleiben nach einem Erfolg in Dresden der ärgste Verfolger der Schlittenhunde, während die Ravensburg Towerstars die nächste Niederlage zu verkraften haben. Während Bietigheim sich in regulärer Spielzeit durchsetzen konnte, fiel in Landshut die Entscheidung erst im Penaltyschießen.

Die Partien im Überblick:

Dresdner Eislöwen – EHC Freiburg 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Die Sachsen müssen weiterhin auf den ersten Sieg unter Andreas Brockmann warten. Die Wölfe aus Freiburg gingen durch Simon Danner (11.) mit einer knappen Führung in die erste Pause. 28:9 – das Schussverhältnis im Mittelabschnitt aus Sicht der Hausherren. Trotzdem brachten nur die Breisgauer die Scheibe im Tor unter – das 0:2 durch Luca Trinkberger (31.). Und es kam noch dicker für die Eislöwen: Jordan George (48.), Marc Wittfoth (52.) und Chad Bassen (58.) sicherten in den letzten 20 Minuten den Auswärtssieg der Wölfe in Dresden, ehe den Eislöwen durch Thomas Supis (60.) noch der Ehrentreffer gelang – lediglich Ergebniskosmetik.

EV Landshut – Tölzer Löwen 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) n.P.

Eine knappe Kiste lieferten beide Teams im bayerischen Derby, in dem der EVL den besseren Start erwischte: die Führung durch Marcus Power (11.). Im weiteren Verlauf zeigten sich die Überzahlformationen erfolgreich. Den ersten derartigen Treffer erzielte Marco Pfleger (38.) zum Ausgleich. Max French (44.) legte sogar in doppelter Überzahl nach und drehte damit die Partie zu Gunsten der Löwen. Die Niederbayern gaben sich nicht geschlagen und erzielten ihrerseits im Powerplay durch Robin Weihager (55.) das 2:2, das auch nach 60 Minuten Bestand hatte. Die Verlängerung verlief torlos, im Penaltyschießen sorgten zwei erfolgreiche Versuche von Max Forster für den Landshuter Heimsieg. Für die Gäste war lediglich Marco Pfleger erfolgreich gewesen.

Kassel Huskies – ESV Kaufbeuren 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Der Spitzenreiter untermauerte seine Position auch im Heimspiel gegen den ESVK. Ryan Olsen (3.) in Überzahl und Lois Spitzner (7.) leiteten den Erfolg der Gastgeber ein. Die Joker bemühten sich, konnten aber auch im Mittelabschnitt keinen Treffer setzen. Anders die Hessen: Ryon Moser (35.) und Philippe Cornet (40.) erhöhten auf 4:0. Im letzten Drittel blieb das große Aufbäumen der Gäste aus. Stattdessen setzte Derek Dinger (60.) mit dem fünften Kasseler Treffer den Schlusspunkt.

Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)

Der Negativtrend der Towerstars hält an. Dabei verlief der Start gegen die Füchse aus Weißwasser vielversprechend: David Zucker (1.) und Robbie Czarnik (15.) schossen eine Führung nach dem ersten Drittel heraus. Im Mittelabschnitt drehten die Gäste aus der Lausitz auf: Sebastian Streu (26.), Rylan Schwartz (28.) und Fabian Dietz (35.) in Unterzahl drehten die Partie – 3:2 aus Sicht der Sachsen. Diese Führung konnte erneut Rylan Schwartz (46.) zunächst erhöhen, ehe Robin Just (51.) im Powerplay den Anschlusstreffer für die Puzzlestädter erzielte. Statt des Ausgleichstreffers machte jedoch Thomas Andres (60.) kurz vor Schluss den Deckel drauf und besiegelte die fünfte Pleite in Folge für die Truppe von Rich Chernomaz.

Bietigheim Steelers – Eispiraten Crimmitschau 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Nach genau einer Minute erzielte Norman Hauner (1.) bereits die Führung für die Hausherren, die aber nur eine Viertelstunde Bestand hatte – Mathieu Lemay (16.) mit dem Ausgleich noch vor der ersten Pause. In Unterzahl konnte Alexander Preibisch (40.) im Mittelabschnitt kurz vor der Sirene die Steelers-Führung wiederherstellen. Im letzten Drittel dauerte es wieder exakt eine Minute, bis die Scheibe im Netz zappelte – diesmal schlugen aber die Eispiraten in Person von Travis Ewanyk (41.) zu. Das Momentum schien den Gästen aber nicht zu helfen. Stattdessen sorgten C.J. Stretch (50.) und Brett Breitkreuz (55.) für den Heimsieg der Ellentaler – 4:2 am Ende.