Der lettische Stürmer Egils Kalns hat seinen Vertrag verlängert und stürmt auch in der kommenden Saison für die Selber Wölfe.

Kurz vor Ende der Hauptrunde der vergangenen Saison sicherten sich die Selber Wölfe für die anstehenden Playdowns personell ab und lotsten den 32-jährigen Stürmer Egils Kalns aus der Oberliga Nord in die Porzellanstadt. Der ehemalige lettische Nationalspieler akklimatisierte sich schnell in der höheren Liga und wusste von Beginn an zu überzeugen. Dies bewog die Verantwortlichen der Wölfe, den quirligen Torjäger auch für die kommende Saison unter Vertrag zu nehmen. Damit haben die Porzellanstädter nach Peter Trska, Nick Miglio sowie Mark McNeill nun auch die vierte Import-Stelle mit einem Spieler besetzt, der auch schon im letztjährigen Kader stand.

Sprung in die DEL2 war kein Problem

Den Sprung aus der Oberliga Nord in die DEL2 meisterte Egils Kalns mühelos. Er gewöhnte sich sehr schnell an das höhere Tempo und konnte auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sofort seine läuferische Klasse sowie hervorragende Stocktechnik unter Beweis stellen. In der Playdown-Runde gegen die Heilbronner Falken war der 19-fache A-Nationalspieler Lettlands eine tragende Säule im Wolfsrudel und steuerte allein 5 der 22 Wölfe-Treffer zum Klassenerhalt bei. Damit war er bester Selber Torschütze.

Auch in der kommenden Saison möchte Egils Kalns viele Treffer erzielen, wenn auch möglichst nicht mehr in den Playdowns: „Ich möchte in der kommenden Spielzeit einfach mein bestes Eishockey spielen und so viele Spiele wie möglich gewinnen, damit wir uns als Team für die Playoffs qualifizieren.“

„Wir werden mit Egils sehr viel Freude haben“

Headcoach Sergej Waßmiller fiel die Entscheidung leicht, auch in der kommenden Saison auf Egils Kalns zu setzen: „Zu Egils brauche ich nicht viel zu sagen. Er hat bewiesen, dass er ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist, der auch Scoring-Qualitäten mitbringt. Zudem ist er Rechtsschütze. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Egils in der kommenden Saison sehr viel Freude haben werden.“

Großes Lob für den Eishockeystandort Selb

Auch für Egils Kalns gab es nicht viel zu überlegen, seinen Vertrag in Selb zu verlängern: „Ausschlaggebend war zum einen die komplette Organisation und wie die Leute hier miteinander umgehen. Zum anderen entwickelt sich die Mannschaft in eine positive Richtung weiter, wir haben ein neues Fitnessstudio zur Verfügung, eine neue Kabine, eine sehr professionelle Einstellung in der gesamten Organisation, freundliche Menschen um die Mannschaft herum und selbstverständlich hervorragende Fans. Kurz zusammengefasst: Du findest in Selb als Spieler alle Gegebenheiten vor, die du benötigst, um besser zu werden.“

Und nicht nur innerhalb der Organisation der Selber Wölfe passt alles für den Letten, auch in der Stadt selbst und der Umgebung fühlt er sich sehr wohl: „Ich mag die Stadt sehr. Mir hat es immer gut gefallen, in kleineren Städten zu spielen. Du hast keine Staus und kommst sehr schnell von A nach B. Und es gibt größere Städte ganz in der Nähe, wo man auch mal schnell hinfahren kann, um sich etwas anzuschauen oder etwas zu unternehmen. Somit ist für mich Selb ein echt guter Standort.“

Und auch mit der Liga hat sich der Rechtsschütze gut angefreundet: „In der DEL2 wird gutes Hockey gespielt. Alle Spiele sind eng und spannend, da die Liga sehr ausgeglichen ist. Und schon kurz nach meiner Ankunft in Selb habe ich die Atmosphäre, für die unsere Fans sorgen, sehr zu schätzen gelernt.“