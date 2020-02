Lesedauer: ca. 1 Minute

Kurz vor Beginn der Playoffs gibt es positive Nachrichten vom Kader der Löwen Frankfurt: Eduard Lewandowski hat seinen Vertrag verlängert und spielt auch in der kommenden Saison für die Frankfurter.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir sind sehr froh darüber, dass Eddie sich entschieden hat, zumindest noch eine Saison dranzuhängen. Er ist neben Adam Mitchell der Anführer und Schlüsselspieler unserer Mannschaft und geht jeden Tag aufs Neue mit bestem Beispiel in Sachen Professionalität, Leidenschaft für unseren Sport und Identifikation mit dem Club und dessen Zielen voran.“

Eduard Lewandowski: „Ich bin sehr glücklich hier in Frankfurt. Ich spiele einfach gern bei den Löwen. Wir sind auf einem sehr guten Weg und ich will dabei helfen, dass wir mit den Löwen dahinkommen, wo das Frankfurter Eishockey meiner Meinung nach hingehört – in die DEL.“

Der 39-Jährige kam im Sommer 2018 an den Main und absolvierte seither 113 Spiele (reguläre Saison und Playoffs) für die Löwen. Dabei erzielte er 113 Punkte (46 Tore/67 Assists).

Lewandowski trug 121 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft - unter anderem bei vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2006. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der Deutschen Meisterschaft mit Mannheim (2006/2007) und die Vize-Meisterschaft mit Atlant Mytischtschi in der KHL (2010/2011).

Insgesamt erzielte Lewandowski in 584 DEL-Spielen 347 Punkte (143 Tore / 204 Assists). In der KHL absolvierte er 429 Spiele und kam dabei auf 139 Punkte (56 Tore / 83 Assists).