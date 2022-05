Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Zwei weitere Spieler stehen für den DEL2-Kader der Krefeld Pinguine in der Saison 2022/23 fest: Eduard Lewandowski bleibt bei den Schwarz-Gelben, David Trinkberger kommt von der Düsseldorfer EG.

Lewandowski kam im Laufe der letzten Saison zu den Pinguinen, nachdem er sich beim Regionalligisten ECW Sande zu Beginn der Saison fitgehalten hatte. Bei seinen 40 Einsätzen erzielte der 1,87 Meter große Linksschütze zwölf Punkte (sechs Tore, sechs Vorlagen) und konnte seine noch immer bestehende Erstligatauglichkeit unter Beweis stellen. Nun wird der Veteran die Mannschaft in der DEL2 mit seiner Erfahrung stärken.

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Es gab einige Stimmen, die Eduards Verpflichtung letztes Jahr belächelt haben. Er hat jedoch bewiesen, dass er trotz seines Alters in der DEL mithalten kann. Zu seiner starken Fitness kommt seine Erfahrung, von der unsere jungen Spieler profitiert haben. Auch in der DEL2 wird Eduard auf und neben dem Eis eine wichtige Rolle für uns einnehmen. Er versprüht eine Menge Energie und Tatendrang, und man hat nicht das Gefühl, dass er müde wird. Darum freuen wir uns darüber, dass er weiterhin in Krefeld auf Torejagd geht.“

Lewandowski kann neben seiner Nationalmannschaftskarriere, die mehrere Weltmeisterschaften und eine Olympia-Teilnahme umfasst auf eine erfolgreiche Vereinskarriere zurückblicken. In Mannheim wurde der in Krasnoturyinsk, Russland geborene Flügelspieler in der Saison 2006/07 Deutscher Meister, und war zwischen 2003 und 2008 regelmäßiger Gast beim DEL All-Star Game. Nach sieben Jahren in der KHL kehrte der Deutsch-Russe 2015 zurück in die DEL zur Düsseldorfer EG. Zwischen 2018 und 2021 ging Lewandowski in der DEL 2 für die Löwen Frankfurt auf das Eis. Zu Beginn der letzten Saison folgte der Wechsel an die Westparkstraße.

Der 25-jährige Landshuter David Trinkberger stand zuletzt beim DEL-Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG auf dem Eis. In 49 Einsätzen inklusive Playoffs erzielte er sechs Punkte (zwei Tore, vier Vorlagen) und zeichnete sich durch ein unaufgeregt stabiles Defensivverhalten aus.

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „David ist ein spielstarker, junger, deutscher Verteidiger. Trotz seiner Größe ist er ein guter und agiler Schlittschuhläufer, der sich durch sein sicheres Stellungsspiel auszeichnet. David hat eine sehr positive Einstellung und ist ein sehr intelligenter Spieler. Wir sind überzeugt, dass er sein Spiel bei uns auf beiden Seiten des Eises weiter verbessern wird.“

Trinkberger begann seine Nachwuchskarriere in seiner Heimatstadt beim EV Landshut. 2014 wagte er den Sprung nach Nordamerika und heuerte bei den Muskegon Lumberjacks an, ehe er noch während der Saison zu den Sioux City Musketeers wechselte. Seine Zeit in der USHL endete 2016 als er sich der University of Alaska-Anchorage in der NCAA anschloss und insgesamt vier Jahre lang im College-Programm verbrachte. Während dieser Zeit sammelte der 1,96 Meter große Verteidiger nicht nur Spielpraxis, sondern konnte auch seinen Bachelor- und Masterabschluss erreichen. 2020 kehrte Trinkberger zurück nach Deutschland und erhielt einen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers. In der vergangenen Saison folgte der Wechsel zur Düsseldorfer EG.