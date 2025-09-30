Reaktion auf Verletzungspech

EC Bad Nauheim verpflichtet Xaver Tippmann

30.09.2025, 20:38 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das Verletzungspech verfolgt den EC Bad Nauheim schon seit Saisonbeginn. Zwar arbeiten Rik Gaidel und Christopher Fischer mit großer Intensität an ihrem Comeback, aber nun steht auch fest, dass Routinier Patrick Seifert länger ausfällt als zunächst angenommen.

Hinzu kam am Wochenende die Nachricht, dass Lua Niehus die Löwen Frankfurt in Richtung Iserlohn verlässt und somit nicht mehr als Förderlizenzspieler für die Roten Teufel auflaufen wird. Angesichts dieser personellen Konstellation hat der EC reagiert und mit Xaver Tippmann einen Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Linksschütze wechselt vom EV Füssen zu den Rot-Weißen und wird am Mittwoch erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen.

Der gebürtige Füssener war erst in diesem Sommer zu seinem Heimatverein in die Oberliga Süd gewechselt und nutzte nun eine Ausstiegsklausel, um in die DEL2 zurück zu kehren. Von 2015 bis 2025 hatte Tippmann im Trikot der Eisbären Regensburg gespielt. Zunächst in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL), dann in der Oberliga Süd und nach dem Aufstieg der Regensburger ab 2022 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. So gehörte Tippmann auch zum Team der Eisbären, das 2024 sensationell den Titel holte.

„Xaver ist ein erfahrener Spieler. Er verfügt über starke Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten, ist defensiv stabil, geht hart in die Zweikämpfe und hat in Regensburg häufig im Unterzahlspiel agiert. Außerdem war er Teil einer Mannschaft, die in den letzten vier Jahren zwei Meisterschaften gewonnen hat. Wir sind sehr froh, dass wir ihn kurzfristig verpflichten konnten und damit unserer Defensive zusätzliche Tiefe geben, die uns bislang in dieser Saison gefehlt hat“, sagt Headcoach Peter Russell.