ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV
Anzeige
Reaktion auf Verletzungspech

EC Bad Nauheim verpflichtet Xaver Tippmann

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Neu bei den Roten Teufeln: Xaver Tippmann.
Neu bei den Roten Teufeln: Xaver Tippmann. (Foto: EC Bad Nauheim)

Das Verletzungspech verfolgt den EC Bad Nauheim schon seit Saisonbeginn. Zwar arbeiten Rik Gaidel und Christopher Fischer mit großer Intensität an ihrem Comeback, aber nun steht auch fest, dass Routinier Patrick Seifert länger ausfällt als zunächst angenommen.

Anzeige

Hinzu kam am Wochenende die Nachricht, dass Lua Niehus die Löwen Frankfurt in Richtung Iserlohn verlässt und somit nicht mehr als Förderlizenzspieler für die Roten Teufel auflaufen wird. Angesichts dieser personellen Konstellation hat der EC reagiert und mit Xaver Tippmann einen Abwehrspieler unter Vertrag genommen. Der 28 Jahre alte Linksschütze wechselt vom EV Füssen zu den Rot-Weißen und wird am Mittwoch erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen.

Der gebürtige Füssener war erst in diesem Sommer zu seinem Heimatverein in die Oberliga Süd gewechselt und nutzte nun eine Ausstiegsklausel, um in die DEL2 zurück zu kehren. Von 2015 bis 2025 hatte Tippmann im Trikot der Eisbären Regensburg gespielt. Zunächst in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL), dann in der Oberliga Süd und nach dem Aufstieg der Regensburger ab 2022 in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. So gehörte Tippmann auch zum Team der Eisbären, das 2024 sensationell den Titel holte.

„Xaver ist ein erfahrener Spieler. Er verfügt über starke Eins-gegen-Eins-Fähigkeiten, ist defensiv stabil, geht hart in die Zweikämpfe und hat in Regensburg häufig im Unterzahlspiel agiert. Außerdem war er Teil einer Mannschaft, die in den letzten vier Jahren zwei Meisterschaften gewonnen hat. Wir sind sehr froh, dass wir ihn kurzfristig verpflichten konnten und damit unserer Defensive zusätzliche Tiefe geben, die uns bislang in dieser Saison gefehlt hat“, sagt Headcoach Peter Russell.

DEL2
Alle Spiele der DEL2 live auf SPORTEUROPE.TV für 34,90 € pro Monat
Anzeige
Weitere Artikel
Lausitzer Füchse nehmen Georgiy Saakyan ins Aufgebot
CJ Stretch, Ville Järveläinen und Lukas Laub spielen weiterhin für Rosenheim.
Kassel bleibt ungeschlagen, Düsseldorf verliert Heimdebüt
Eisbären Regensburg verlieren gegen Kassel Huskies mit 1:2
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Kirill Kaprizov (links) von den Minnesota Wild im Duell mit Connor McDavid (rechts) von den Edmonton Oilers.
Minnesota Wild statten Kirill Kaprizov mit Rekordvertrag aus
SHL-Vorschau 2025/26: Färjestads BK
NHL-Testspiele: Nikita Quapp überzeugt im Tor für Carolina
Mehr Artikel →
Anzeige