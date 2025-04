Lesedauer: ca. 1 Minute

Peter Russell, der neue Chefcoach des EC Bad Nauheim, ist aktuell mit der Nationalmannschaft von Großbritannien unterwegs. In Rumänien trifft das Team in der Division A auf Italien, Japan, Polen, Rumänien und die Ukraine. Derweil treibt Russell die personellen Planungen für die kommende Saison in der DEL2 voran.

Fest steht, dass Brent Aubin und Hagen Kaisler keinen neuen Vertrag erhalten. Weitere Personalentscheidungen sind zudem gefallen. Peter Russell legt großen Wert auf die Entwicklung von jungen Spielern. Im Kader der Rot-Weißen bleiben Rik Gaidel (21 Jahre), Tjark Kölsch (20) und Vincent Grunewald (20). Zudem hat der EC den talentierten Raphael Jakovlev von den Kölner Junghaien verpflichtet. Der 19 Jahre alte Stürmer ist in Landau geboren und kam über die Stationen EHC Straubing und EV Landshut im Jahr 2023 nach Köln. Unter der Ägide von Trainer und Ex-Teufel Patrick Strauch absolvierte Jakovlev in der letzten Spielzeit 38 Pflichtspiele in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL). 21 Tore und 33 Assists sind eine sehr ordentliche Ausbeute.

Zudem lief der 19 Jahre alte Linksschütze in der vergangenen Saison zweimal als Förderlizenzspieler für den EC auf. Jakovlev stürmte beim ersten Auswärtsspiel in Krefeld (20. September) für die Roten Teufel und war auch im Derby gegen Kassel am 4. Oktober im Einsatz.