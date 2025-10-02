Fünfte Importstelle besetzt

EC Bad Nauheim verpflichtet Sebastian Bengtsson

02.10.2025, 19:36 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Power für die Offensive: Der EC Bad Nauheim hat Sebastian Bengtsson verpflichtet. Der 30 Jahre alte Schwede ist am Mittwoch in der Kurstadt eingetroffen, hat den medizinischen Test erfolgreich bestanden und hat am heutigen Donnerstag erstmals mit dem Team trainiert.

„Sebastian ist ein dynamischer Spieler. Er hat einen guten Überblick, ist läuferisch stark und wendig. Er kann Spielzüge kreieren und ist torgefährlich. Er ist zudem ein harter Teamarbeiter“, sagt Headcoach Peter Russell über den Neuzugang, der somit die fünfte Ausländerstelle besetzt.

Bengtsson, geboren am 25. Oktober 1994 in Stockholm, spielte bis 2021 in seinem Heimatland für Färjestad, Södertälje, Västerviks, Kallinge/Ronneby, Dalen sowie Väsby und wechselte dann zu den Dundee Stars. In der Elite Ice Hockey League kam er in 51 Pflichtspielen auf beachtliche 62 Scorerpunkte (28 Tore, 34 Vorlagen) und daher kennt Russell auch seinen neuen Schützling. Russell hat als Trainer der britischen Nationalmannschaft immer die Liga im Blick und weiß um die Stärken von Bengtsson.

2022 ging der Linksschütze in die Schweiz, stürmte dort für HC La Chaux-de-Fonds und für den HC Thurgau in der Swiss League. In der vergangenen Runde trug Bengtsson das Trikot des französischen Erstligisten HC Rouen. 43 Scorerpunkte in 40 Spielen lautete dort seine persönliche Bilanz.

Dass der EC so früh in der Saison nach Xaver Tippmann nun einen weiteren Neuzugang begrüßen kann, ist auch dem Engagement der Gesellschafter und einigen Sponsoren zu verdanken. „Der Dank gilt all jenen, die bereit waren, kurzfristig finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen“, sagt Geschäftsführer Andreas Ortwein.