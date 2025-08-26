Zehnter Neuzugang

EC Bad Nauheim verpflichtet Lukas Ribarik

26.08.2025, 22:27 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der EC Bad Nauheim hat seinen zehnten Neuzugang verpflichtet. Lukas Ribarik kommt von den Nürnberg Ice Tigers.

Diese Ausbeute ist beachtlich: Zwei Spiele, ein Tor, drei Assists. Lukas Ribarik hat mächtig Eindruck hinterlassen und bekommt als Belohnung für seine couragierten Auftritte am vergangenen Wochenende einen Vertrag für die Saison 2025/26. Der 24 Jahre alte Stürmer spielte in den letzten vier Jahren für seinen Heimatverein, die Nürnberg Ice Tigers. 137 Pflichtspiele absolvierte Ribarik in der Deutschen Eishockey Liga für die Franken, dazu kamen 15 Einsätze für die Bayreuth Tigers und 25 für die Blue Devils Weiden, jeweils als Förderlizenzspieler.

Peter Russell hat gemeinsam mit seinem Assistenten Marc Vorderbrüggen diese personelle Entscheidung getroffen und ist voll des Lobes für den Neuzugang der Roten Teufel: „Wir freuen uns sehr, Lukas in unserem Team begrüßen zu dürfen. Aktuell haben wir verletzungsbedingt einige Ausfälle und daher ist es ein große Glück, einen Spieler wie Lukas zum jetzigen Zeitpunkt verpflichten zu können“, sagt der Headcoach. Sein Urteil nach den beiden ersten Testspielen gegen Deggendorf und Selb: „Lukas ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, er befindet sich in ausgezeichneter Verfassung und verfügt über Kampfgeist. Es ist auch von Vorteil, dass er in verschiedenen Situationen und in allen Positionen eingesetzt werden kann.“

Ribarik bleibt dem EC Bad Nauheim also erhalten, Luis Üffing ist weiter auf Vereinssuche. Auch für den 25 Jahre alten Stürmer, der in der Vergangenheit mit einer Förderlizenz für den EC aufgelaufen war (zuletzt in der Saison 2022/23) und beim CCM-Cup in Crimmitschau als Gastspieler im rot-weißen Trikot dabei war, hat Russell nur lobende Worte: „Luis ist ein toller Typ und ein wirklich guter Spieler. Wir konnten aber nicht zwei Spieler verpflichten. Ich weiß, dass Luis jeder Mannschaft und jeder Organisation, in die er als nächstes wechselt, eine große Hilfe sein wird. Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm nochmals für sein Engagement in den letzten zwei Wochen.“