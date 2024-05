Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der nächste Stürmer für den EC Bad Nauheim. Die Kurstädter haben den gebürtigen Kanadier Zach Kaiser verpflichtet. In den kommenden Wochen soll der Neuzugang einen deutschen Pass erhalten, und fällt somit nicht mehr unter das Ausländerkontigent.

Der 25-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Süd-Oberligisten EV Lindau Islanders unter Vertrag und war dort Teamkollege der Ex-Teufel Daniel Stiefenhofer und Nico Strodel. Bei seiner ersten Übersee-Station am Bodensee sammelte der Linksschütze 59 Scorerpunkte (29 Tore, 30 Vorlagen) in 49 Partien.



Im Sommer 2023 war der 1,85 Meter große Angreifer von den Trois-Riviéres Lions aus der nordamerikanischen ECHL nach Lindau gewechselt. Zach (oder Zachary) Kaiser ist in Orangeville, im Einzugsgebiet der Eishockey-Metropole Toronto, in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Vor seiner Deutschland-Premiere lief er in der College-Liga NCAA für University of Massachusetts Lowell aus den Vereinigten Staaten auf.

In seinem letzten Uni-Jahr fungierte Kaiser als Assistenz-Kapitän. Zweimal in Folge erhielt der Student den Billy Riley „Unsung Hero“-Award – eine Auszeichnung, die besonderes Engagement auf und neben dem Eis würdigt. Nach seinem Wechsel in die Profi-Liga ECHL gelangen ihm auf Anhieb sieben Scorerpunkte bei elf Einsätzen für Trois-Riviéres, einem Team aus der Region Quebec.

„Zach ist ein echter Teamplayer, der für die Mannschaft arbeitet, aber auch Scoring-Qualitäten besitzt. Er ist ein junger, noch entwicklungsfähiger Spieler, der mit seinem Weg in die DEL2 den nächsten Karriereschritt machen will. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat“, kommentiert Cheftrainer Adam Mitchell.

„Mit Zach haben wir einen weiteren wichtigen Baustein für unser DEL2-Team für die Saison 2024- 2025 gewonnen. Wir befinden uns in guten Gesprächen, und ich bin überzeugt, dass wir auch die nächsten Neuzugänge zeitnah fixieren können. Für ein, zwei Kaderpositionen werden wir uns jedoch auch Zeit nehmen“, so Geschäftsführer Andreas Ortwein.

