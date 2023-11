Lesedauer: ca. 1 Minute

​Neuzugang für die Roten Teufel Bad Nauheim: Brent Raedeke trifft am Dienstag mit seiner Familie in der Wetterau ein und soll schon am kommenden Wochenende im Trikot der Rot-Weißen in Crimmitschau und gegen Kaufbeuren auflaufen.

Der 33 Jahre alte Kanadier mit deutschem Pass ist ein Mittelstürmer und kann auf eine beachtliche Laufbahn zurückblicken. Raedeke kam 2013 über die Grand Rapids Griffins aus der AHL nach Deutschland. Die erste Station war Iserlohn. Nach zwei Saisons wechselte der Linksschütze nach Mannheim. Mit den Adlern wurde er 2019 in der Finalserie gegen München Deutscher Meister. Fünf Jahre dauerte sein Engagement in der Quadratestadt, dann ging es 2020 zurück an den Iserlohner Seilersee.



Raedekes DEL-Karriere mit insgesamt 452 Einsätzen endete vorerst in diesem Sommer, seitdem hält er sich in seiner kanadischen Heimat fit. „Wir hatten sehr gute Gespräche. Zudem haben wir uns natürlich genau erkundigt. Mein Bruder Mathias hat gemeinsam mit Brent in Iserlohn gespielt. Er hat uns auch nur Positives berichtet“, sagt Harry Lange zu diesem Transfer. „Brent wird unserem Kader noch mehr Tiefe geben. Er ist läuferisch stark und ein Teamplayer. Das brauchen wir.“

Auch international bringt der Neu-Nauheimer Erfahrung mit: Im Jahr 2015 stand Raedeke bei der Weltmeisterschaft in Tschechien im Aufgebot der deutschen Auswahl und bestritt dort sieben Spiele im Dress des DEB.