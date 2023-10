Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gute Laune in Hessen: Am Sonntag gewann der EC Bad Nauheim das DEL2-Derby bei den Kassel Huskies – doch die Schlittenhunde stehen dennoch weiterhin an der Tabellenspitze. Derweil ist das Tabellenende prominent besetzt.

Kassel Huskies – EC Bad Nauheim 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Ein frühes und ein spätes Tor: So sicherten sich die Roten Teufel den Sieg im Hessenderby. Nach knapp zweieinhalb Minuten brachte Marc El-Sayed die Gäste aus der Wetterau in Führung. Flott war auch der Ausgleich im Mitteldrittel: 101 Sekunden nach Wiederbeginn war Alec Ahlroth mit dem 1:1 zur Stelle. Als Nauheims Christoph Körner in der 54. Minute auf die Strafbank musste, hätten die Huskies für die Entscheidung sorgen können – doch es lief genau anders herum. Per Unterzahlkonter traf Jordan Hickmott zum 2:1 für den EC Bad Nauheim.

Eispiraten Crimmitschau – Krefeld Pinguine 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Die Mannschaften stehen in der Tabelle noch eng beieinander – so belegen die Westsachsen nach der Niederlage gegen die Krefelder, die ihre Negativserie damit stoppten, nur noch auf Rang acht. Wichtig war der Erfolg für den KEV, der aber dennoch auf dem vorletzten Platz steht, während DEL-Absteiger und Schlusslicht Bietigheim Steelers bei gerade einmal vier Punkten verharrt. Auch hier war ein Unterzahltreffer entscheidend: Leon Niederberger traf in der 52. Minute zum 4:2 für Krefeld.

Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Die Selber Wölfe sind inzwischen auf Rang fünf angekommen. Die Gäste führten zwar durch Simon Karlsson, doch die Hausherren zogen auf 4:1 davon – der vierte Treffer war, na klar, ein Unterzahltor – allerdings auch ein Empty-Net-Goal von Mark McNeill. David Suvantos Tor zum 2:4 in der Schlussminute brachte den Eislöwen nichts mehr ein.

Außerdem spielten: EHC Freiburg – Ravensburg Towerstars 1:2 (0:1, 1:1, 0:0); Eisbären Regensburg – Starbulls Rosenheim 3:4 (1:2, 2:1, 0:1); EV Landshut – Bietigheim Steelers 5:2 (1:1, 2:1, 2:0); Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).