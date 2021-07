Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zwei weitere Personalentscheidungen sind im Team des EC Bad Nauheim gefallen. Zum einen verabschieden die Roten Teufel Kelsey Tessier. „Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen Kelsey sowohl privat als auch auf dem Eis nur das Beste“, sagt Geschäftsführer Andreas Ortwein.

Einer geht, einer kommt: Die dritte Kontingentstelle besetzt in der kommenden Saison mit Tristan Keck ein 25-jähriger Flügelstürmer. „Tristan ist jung, hungrig und möchte sich unbedingt in der zweithöchsten deutschen Spielklasse beweisen. Er hat einen guten Handgelenkschuss und ist läuferisch sehr stark“, charakterisiert Trainer Harry Lange den Kanadier.



Keck, geboren in Morris, einer kleinen Gemeinde südlich von Winnipeg, spielte von 2016 bis 2020 für die University of Nebraska-Omaha und kam in der NCAA in 127 Spielen auf 58 Scorerpunkte. Im März diesen Jahres wagte der Angreifer den Sprung nach Europa und spielte für den englischen Erstligisten Coventry Blaze. Wegen Corona wurde in der EIHL nur eine verkürzte Saison gespielt, dabei brachte es Tristan in 14 Spielen auf 15 Tore.