​Enormer Speed, defensiv wie offensiv stark, präziser, harter Schuss: Bode Wilde wechselt von den Cardiff Devils aus Wales in die DEL2 zum EC Bad Nauheim. Der Verteidiger ist ein NHL-Draft-Pick der New York Islanders, die das Talent 2018 in der zweiten Runde an 41. Stelle ausgewählt hatten. Im Sommer soll der nordamerikanische Neuzugang, ebenso wie Zach Kaiser, einen deutschen Pass erhalten.

„Mit Bode bekommen wir einen unserer Wunsch-Spieler. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen stabilen Zwei-Wege-Verteidiger in unseren Reihen haben. Trotz seines jungen Alters hat er schon 200 Spiele in mehreren Top-Ligen absolviert. Er wird in unserem Team viel Verantwortung übernehmen“, so Chef-Trainer Adam Mitchell.



Bode Wilde ist 24 Jahre jung, 1,91 Meter groß und Rechtsschütze. Der Offensiv-Verteidiger, geboren in Montreal, verfügt über große Spielintelligenz, beeindruckt mit sicherem Puck-Handling und soll eine entscheidende Rolle in der Abwehr der Roten Teufel übernehmen. Sein letzter Coach in der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL) war Peter Russell, in Deutschland einst an der Bande von Freiburg, Augsburg und Ravensburg.

In der vergangenen Saison stand Wilde zunächst für den HC Banska Bystrica (mit Ex-Teufel Andrej Bires) auf dem Eis, ehe es ihn nach Cardiff (mit den ehemaligen EC-Cracks Mark Richardson und Jamie Arniel) zog. Auf der britischen Insel verbuchte der Defender 31 Scorerpunkte (sieben Tore, 24 Vorlagen) aus 40 Partien.

Bereits in seiner Zeit in der kanadischen Junioren-Liga OHL (2018/19) machte er die Scouts mit beeindruckenden 70 Punkten in 62 Spielen für Saginaw Spirit auf sich aufmerksam. Die Profikarriere startete Wilde bei den Bridgeport Sound Tigers, dem AHL-Farmteam der New York Islanders. Seine erste Europa-Station hieß Västerviks IK in Schwedens 2. Liga, der Hockey Allsvenskan. Danach stand er an der Seite von Cody Sylvester bei den Atlanta Gladiators (ECHL) unter Vertrag.

„Wir haben uns sehr intensiv in den letzten Wochen mit der Nachfolge von Kevin Schmidt beschäftigt und sind überzeugt, mit Bode Wilde eine sehr gute Lösung gefunden zu haben. Er passt zu unserem Team, da wir eine nordamerikanisch geprägte Mannschaft haben werden“, so Geschäftsführer Andreas Ortwein.