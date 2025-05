Lesedauer: ca. 1 Minute

Der erste Neuzugang für die Spielzeit 2025/26 steht fest: Kevin Orendorz wird in der kommenden DEL2-Saison für die Düsseldorfer EG auflaufen. Der Stürmer wechselt vom EC Bad Nauheim an den Rhein, wo ihm in den vergangenen beiden DEL2-Jahren in 85 Spielen gute 72 Punkte (34 Tore und 38 Assists) gelangen.

In Nauheim war Orendorz der punktbeste deutsche Stürmer. Der 30-jährige, gebürtige Iserlohner kann auf die Erfahrung von 154 DEL-Begegnungen (20 Punkte) und 183 DEL2-Spiele (114 Zähler) zurückblicken.

Rick Amann, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Kevin Orendorz ist ein kampfstarker Stürmer, der hart für den Erfolg der Mannschaft arbeitet. Er kennt die DEL2 sehr genau. Uns war wichtig, Spieler zu finden, die sich in der Liga sofort auskennen und keine Eingewöhnungszeit benötigen.“

Kevin Orendorz: „Als die DEG angerufen hat, musste ich nicht lange überlegen. Eine neue Mannschaft aufzubauen, ist ein spannendes Projekt, bei dem ich gerne mithelfen werde. Dass ich durch den Wechsel nach Düsseldorf in meine Heimat NRW zurückkehre, ist ein schöner Nebeneffekt. Ich freue mich auf die neue Saison.“

Kevin Orendorz hat das Eishockey in den Jugendteams der Iserlohn Roosters und der Krefeld Pinguine erlernt. In der Seidenstadt debütierte der Linksschütze dann auch in der DEL. Bei den Hannover Indians, den Füchsen Duisburg und den Fischtown Pinguins sammelte er weitere Erfahrungen. Nach einigen Jahren in Krefeld folgten die Stationen Hammer Eisbären und Herner EV (Oberliga). 2022/23 kam er für den EHC Freiburg in der DEL2 in 48 Spielen auf 32 Punkte. Anschließend folgte 2023 der Wechsel nach Bad Nauheim, nun also der Schritt zur DEG.



