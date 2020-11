Lesedauer: ca. 2 Minuten

Kaum ist der erste Spieltag der neuen DEL2-Saison vorbei stehen schon die nächsten Partien in den Startlöchern. Nach einer ungewohnt langen Sommerpause gilt es nun den Rhythmus zu finden und bereits zwei Tage nach dem ersten Kraftakt wieder volle Leistung zu zeigen.

Dresdner Eislöwen – Lausitzer Füchse (17:00 Uhr)

Den Auftakt haben sich sowohl die Fans der Lausitzer Füchse als auch die Anhänger der Dresdner Eislöwen anders vorgestellt. Während die Lausitzer Füchse im Spiel gegen die Bayreuth Tigers im Penaltyschießen eine Niederlage einstecken mussten, wurde den Dresdner Eislöwen der Saisonstart deutlich vermiest. Mit einer 8:1 Klatsche traten die Gäste aus Sachsen wieder die Heimreise aus Kaufbeuren an. Vor allem im letzten Drittel wussten sich die Eislöwen nicht mehr zu wehren und fingen sich fünf Tore der Joker ein. Nun gilt es: Mund abwischen und die doch deutliche Niederlage am Sonntag gegen die Füchse wiedergutzumachen.

Bayreuth Tigers – Eispiraten Crimmitschau (17:00 Uhr)

Die Partie der Bayreuth Tigers gegen die Eispiraten Crimmitschau hätte es so in den Playdowns der letztjährigen DEL2-Saison auch gegeben. Da diese bekanntermaßen allerdings abgebrochen wurde, dürfen sich die beiden Teams nun duellieren. Die Bayreuth Tigers konnten am Freitag dank eines abgeklärten Auftretens im Penaltyschießen den Extrapunkt für sich verbuchen. Die Eispiraten hingegen haben im Spiel gegen den EV Landshut einen sichergeglaubten 3-Punkte-Sieg innerhalb von nur 60 Sekunden komplett aus der Hand gegeben. Soll dieses Missgeschick nun nicht noch einmal geschehen, gilt es bis zum Schluss hellwach zu sein, um sich nicht wieder kurz vor Schluss Punkte liegen zu lassen.

EV Landshut – Löwen Frankfurt (17:00 Uhr)

Bei denjenigen, die diese drei Tore kurz vor Ende des Spiels erzielen und somit den Eispiraten drei sichergeglaubte Punkte stehlen konnten, ist die Ekstase natürlich groß. Nach einem packenden Spiel mit 13 Toren, unter anderem zwei Tore des Olympiazweiten von Pyeongchang Felix Schütz, treffen die Dreihelmenstädter aus Landshut nun auf die Frankfurter Löwen. Zum ersten Mal im sanierten Stadion am Gutenbergweg empfangen die Gastgeber euphorische Frankfurter - diese konnten am Freitag noch das Hessenderby gegen die Kassel Huskies für sich entscheiden.

Bietigheim Steelers – ESV Kaufbeuren (17:00 Uhr)

Bei der Partie Bietigheim Steelers gegen die Joker aus Kaufbeuren sollte die Ausgangslage mit Blick auf Freitag klar sein. Der ESVK reist mit einem deutlichen Sieg gegen die Dresdner Eislöwen im Gepäck als Tabellenführer nach Baden-Württemberg. Wollen die Joker ihren Platz an der Sonne sichern, so muss weiterhin gepunktet werden. Das wollen die Steelers natürlich verhindern und werden alles daran setzen nach der 6:3 Niederlage in Bad Nauheim nun die ersten Punkte der Saison für sich zu verbuchen.

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen (18:30 Uhr)

Beide haben ihre Auftaktpartien in den Sand gesetzt – und das mit jeweils drei Toren Differenz. Die Ausgangslage ist damit klar: Beide werden alles daran setzten das „Null-Punkte-Auftaktwochenende“ zu vermeiden!

Kassel Huskies – EHC Freiburg (18:30 Uhr)

In dieser Partie werden die Huskies alles daransetzen, die bittere Niederlage im Derby gegen die Frankfurter Löwen wettzumachen. Doch gegen die Freiburger wird dieses Ziel nicht einfach zu erreichen sein, nachdem die Gäste aus dem Breisgau am Freitag eine starke Vorstellung bei ihrem Heimsieg gegen die Heilbronner Falken zeigten.

Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim (18:30 Uhr)

Das letzte Spiel am Sonntagabend bestreiten die Ravensburg Towerstars und der EC Bad Nauheim. Beide wussten am Freitagabend zu überzeugen und stehen mit einer 6:3 Tordifferenz auf den Plätzen zwei und drei. In diesem Spiel wird sich zeigen, wer die Form vom vergangenen Spieltag bestätigen und mit ein bisschen Schützenhilfe auf den anderen Eisflächen zumindest vorerst die Tabellenspitze erobern kann.