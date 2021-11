Lesedauer: ca. 3 Minuten

Kassel gewinnt deutlich in Bad Tölz. Frankfurt siegt nach Verlängerung gegen Freiburg, während Bad Nauheim in Landshut gewinnen konnte. Dresden baut die Siegesserie auch im Derby weiter aus. Ravensburg gewinnt hoch gegen Kaufbeuren und ist neuer Spitzenreiter der DEL2. Heilbronn gewinnt bei den Eispiraten nach Penaltyschießen. Das Derby in Selb wurde aufgrund positiver Corona-Tests bei den Wölfen kurzfristig abgesagt.

Die Partien im Überblick:

Tölzer Löwen – Kassel Huskies 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Nach der deutlichen Niederlage der Tölzer am Freitag gegen Bayreuth stand Wiedergutmachung auf dem Programm. Thomas Brandl (12.) brachte die Löwen auch in Führung. Doch nach dem ersten Drittel war erneut Land unter – nach vier Powerplaytreffern und einem Doppelpack von Corey Trivino (27., 29.) zum zwischenzeitlichen 1:5 konnte den Gästen aus Kassel der Sieg nicht mehr genommen werden. Im Schlussabschnitt erhöhte Brett Cameron (57.) noch einmal und setzte den Schlusspunkt. Kassel arbeitet sich dadurch weiter in der Tabelle nach oben, während die Löwen weiter durchgereicht werden.

Löwen Frankfurt – EHC Freiburg 3:2 (2:1, 0:1, 0:0 / 1:0) n.V.

Nach der jüngsten Niederlage in Ravensburg hatte Frankfurt seit langer Zeit wieder Druck an der Tabellenspitze. Freiburg startete zunächst besser in die Partie durch Marc Wittfoth (2.). Doch zum Ende des ersten Drittels drehten die Löwen durch Dylan Wruck (16.) und Tomas Sykora (18.) das Spiel. Tyson McLellan (28.) glich aber im Mittelabschnitt wieder aus. Nach einem torlosen letzten Drittel, konnte schlussendlich Tomas Sykora (64.) mit seinem zweiten Tor in der Verlängerung den Hessen den Heimsieg sichern. Dennoch muss Frankfurt die Tabellenführung letzten Endes an die Towerstars abgeben. Freiburg rutscht auf den vorletzten Platz ab.

EV Landshut – EC Bad Nauheim 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Die Niederbayern waren nach dem verlorenen Derby in Kaufbeuren bedient und wollten eine Reaktion zeigen. Es kam aber eine harte Nuss mit den auswärts noch ungeschlagenen Roten Teufeln. Lukas Mühlbauer (6.) setzte den heimischen Plan zunächst aber um. Dennoch hielt die Führung nicht lange: Tobias Wörle (8.) glich die Partie aus. Im Mittelabschnitt konnte der aktuelle Topscorer der Liga, Taylor Vause (24.), den nächsten Punkt auf sein Konto verbuchen und brachte die Hessen in Führung. Im Schlussabschnitt erhöhten die Gäste weiter durch Kevin Schmidt (43.) und Jerry Pollastrone (46.) auf den Endstand von 4:1 aus Nauheimer Sicht. Damit kann Bad Nauheim an der Spitze der Tabelle dranbleiben.

Dresdner Eislöwen – Lausitzer Füchse 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Nach zuletzt vier Siegen in Folge ging Dresden mit viel Rückenwind ins Derby gegen die Füchse. Erneut zeigten die Eislöwen ihre starke Seite und gingen durch Johan Porsberger (8.) in Führung. Für die Füchse lief es auch im Mitteldrittel alles andere als gut: Philipp Kuhnekath (23.) und Tomas Andres (40.) erhöhten für die Hausherren auf 3:0. Im Schlussabschnitt kam das Aufbäumen der Gäste ein wenig zu spät. Peter Quenneville (51.) verkürzte zwar, konnte aber keine Aufholjagd mehr in die Wege leiten. Mit dem Empty-Net Treffer durch Jordan Knackstedt (59.) jubelten die Eislöwen auch zum fünften Mal in Folge und bauen ihre Siegesserie weiter aus.

Selber Wölfe – Bayreuth Tigers

Diese Partie wurde leider aufgrund vier positiver Corona-Tests bei den Selber Wölfen abgesagt. Allen Betroffenen alles Gute und eine rasche Genesung!

Ravensburg Towerstars – ESV Kaufbeuren 7:3 (4:1, 1:1, 2:1)

Mit enorm viel Schwung starteten beide Mannschaften ins Spiel. John Lammers (1.) überraschte die Towerstars und brachte die Joker in Führung. Eine fünfminütige Strafe gegen Max Oswald konnten die Puzzlestädter aber perfekt nutzen und netzten gleich dreimal im Powerplay ein zum 3:1. Georgiy Saakyan (17.) erhöhte sogar noch weiter. Nach einem ausgeglichenen Mittelabschnitt und einem Spielstand von 5:2 ging es ins letzte Drittel. Erneut John Lammers (45.) verkürzte nochmal für die Gäste. Ravensburg blieb aber cool, brachte den Sieg mit zwei weiteren Treffer nach Hause und ist damit neuer alleiniger Tabellenführer.

Eispiraten Crimmitschau – Heilbronner Falken 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 / 1:0) n.P.

Nach zuletzt durchwachsenen Spielen waren die Hausherren bedacht wieder auf die Siegerstraße einzubiegen. Die Eispiraten erwischten den besseren Start: Scott Feser (11.) netzte zur Führung ein. Im zweiten Drittel konnte Brock Maschmeyer (37.) den Ausgleich erzielen. Nach einem torlosen Schlussdrittel und einer ebenfalls torlosen Verlängerung bekamen die Zuschauer das volle Programm zu sehen. Im Penaltyschießen konnte lediglich André Schietzold den Torhüter bezwingen und bescherte Crimmitschau somit den Sieg und den Anschluss an die Spitzengruppe in der Tabelle.