​Die Dresdner Eislöwen haben Brett Welychka unter Vertrag genommen. Der kanadische Angreifer kommt aus der EIHL, in der er mit 21 Toren und neun Vorlagen in 35 Spielen Topscorer der Nottingham Panthers war. Hinzu kommen vier Tore und fünf Vorlagen in zehn Spielen im EIHL-Cup.

Der 28-Jährige wurde in Kanada geboren und erlernte dort das Eishockeyspielen. Für seinen Heimatort trug er in fünf Spielzeiten in der Top-Nachwuchsliga Ontario Hockey League (OHL) das Trikot der London Knights, mit denen er zwei Meisterschaften gewann.



Nach drei Jahren an der Universität in Ottawa folgten im Seniorenbereich Stationen bei den Manitoba Moose und den Rockford IceHogs in der American Hockey League, den Indy Fuel in der ECHL, in Dänemark bei Esbjerg und Rødovre sowie bei Presov in der Slowakei und schließlich Nottingham in Großbritannien.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Das Transferfenster neigt sich dem Ende entgegen, weshalb wir uns entschieden haben einen weiteren Importspieler als Absicherung unter Vertrag zu nehmen. Mit Brett Welychka hatten wir uns bereits in der letzten Saison beschäftigt, als er in der Slowakei überzeugen konnte. Wir bekommen einen schnellen Mittelstürmer, der sich auch auf der Außenbahn wohl fühlt und sowohl in Über- als auch in Unterzahlsituationen eingesetzt werden kann.“

Welychka ist am Montagabend in Dresden gelandet und hat die ersten Trainingseinheiten bei den Eislöwen absolviert.