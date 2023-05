Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen haben sich mit Vincent Hessler auf einen Vertrag für die nächsten beiden Spielzeiten geeinigt. Mit den Ravensburg Towerstars konnte der gebürtige Berliner zuletzt die Meisterschaft in der DEL2 feiern.

Ausgebildet wurde der Neuzugang bei den Eisbären Berlin, wo er in der Spielzeit 2016/17 erstmals bei den Profis in der DEL zum Einsatz kam. Insgesamt hat der 25-jährige Stürmer 50 Spiele in Deutschlands Eliteklasse für seinen Heimatclub bestritten. In der Saison 2018/19 kam Hessler zu zwei A-Länderspielen und kletterte die Karriereleiter konstant nach oben. Eine langwierige Handverletzung bremste im August 2019 jedoch seine Entwicklung aus. Insgesamt konnte er deshalb in zwei Spielzeiten nur ein Meisterschaftsspiel bestreiten.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Vincent ist ein fleißiger und talentierter Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff flexibel einsetzbar ist. Mit 25 Jahren befindet er sich im besten Sportleralter und konnte bereits reichlich Erfahrung in der DEL2 sowie der DEL und auch der Champions Hockey League sammeln. Damit passt er optimal in unser Team.“

In den vergangenen beiden Jahren blieb der Rechtsschütze in Ravensburg nahezu verletzungsfrei. In 126 Spielen für die Towerstars konnte Vincent Hessler 14 Tore erzielen und 24 Vorlagen geben. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm er an U18- und an U20-Weltmeisterschaften teil.