​Mit Oliver Granz haben die Dresdner Eislöwen einen weiteren Abwehrspieler verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von den Ravensburg Towerstars und hat einen Vertrag für die nächsten beiden Spielzeiten unterschrieben.

Granz verfügt über die Erfahrung von 333 Pflichtspielen in der DEL2 für Weißwasser, Kassel und Ravensburg. In diesen Spielen gelangen dem Verteidiger 26 Tore und 122 Torvorlagen. Mit den Towerstars konnte er 2023 die Meisterschaft in der DEL2 feiern.



„Oliver Granz ist ein grundsolider Verteidiger mit reichlich DEL2-Erfahrung und offensivem Potenzial. Das hat er in Ravensburg, aber auch schon in Kassel und Weißwasser bewiesen. Zudem ist er zweikampfstark und unangenehm für seine Gegenspieler“, beschreibt Sportdirektor Matthias Roos den Neuzugang.

Geboren wurde Oliver Granz 1997 in Landshut, wo er auch mit dem Eishockey begann. 2014 wechselte er aus der Heimat in den Kölner Nachwuchs. Erste Erfahrungen im Männerbereich sammelte er zwischen 2015 und 2018 in zwei vollen Spielzeiten bei den Moskitos Essen in der Oberliga. Darüber hinaus hat Granz von der U16 bis zur U20 auch für die Nachwuchs-Nationalmannschaften gespielt.