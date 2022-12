Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach Tomas Andres und Janick Schwendener verlängert mit Yannick Drews der nächste Leistungsträger seinen Vertrag bei den Dresdner Eislöwen. Der 25-jährige Stürmer bleibt zwei weitere Spielzeiten in Elbflorenz.

Bislang hat Yannick Drews für die Eislöwen 76 Punktspiele in der DEL2 bestritten und dabei zwölf Tore erzielt sowie 20 Vorlagen gegeben. In der Plus-Minus-Statistik hat er bei den Eislöwen saisonübergreifend einen Wert von +16 vorzuweisen. Hinzu kommen sechs Spiele in den Playoffs für die Eislöwen mit einem Tor und zwei Torvorlagen.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Yannick ist ein vorbildlicher und zweikampfstarker Arbeiter, der zu unseren zuverlässigsten Spielern zählt. Er ist flexibel einsetzbar und genießt insbesondere in Unterzahlsituationen oder in der letzten Minute eines Spiels, wenn es um das Verteidigen einer Führung geht, das Vertrauen unserer Trainer. Wir freuen uns, dass er auch die nächsten beiden Spielzeiten in Dresden bleiben wird.“

Der gebürtige Regensburger spielt aktuell seine zweite Spielzeit in Dresden. Zuvor kam er bereits für Bayreuth, Bad Tölz und Ravensburg in der DEL2 zum Einsatz.