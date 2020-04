Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit der zweiten Personalie der Woche verkünden die Dresdner Eislöwen die Vertragsverlängerung mit Steve Hanusch. Der Verteidiger spielt bereits seit 2017 an der Elbe.

Die Verlängerung war seit Wochen ein offenes Geheimnis. Am Donnerstag folgte nun die offizielle Bestätigung der Dresdner. Der Spieler sagte nach seiner Unterschrift: „Ich freue mich ein weiteres Jahr bei den Dresdner Eislöwen zu spielen. Dresden ist für meine Familie und mich unser Zuhause geworden. Das war auch der ausschlaggebende Punkt, ein weiteres Jahr das Eislöwen-Dress zu tragen. Wir sind in den schwierigen Zeiten als Familie zusammengewachsen – von den Spielern über die Trainer bis hin zu den Verantwortlichen in der Geschäftsstelle. Wir hoffen natürlich, dass wir alle eine neue Eishockey-Saison im September starten können.“

Auch Trainer Rico Rossi freut sich über den Verbleib von Hanusch: „Steve ist ein sehr erfahrener Spieler und hat in der letzten Zeit sein Können unter Beweis gestellt. Er gibt stets alles für seine Mannschaft und für seine Trainer. Es freut mich sehr, dass Steve weiter an Bord bleibt.“

In der abgelaufenen Spielzeit kam Haunusch in 50 Spielen zum Einsatz, avancierte dabei mit 20 Vorlagen und elf Treffern zu einem der punktbesten deutschen Verteidiger in der DEL2-Hauptrunde.