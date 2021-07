Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen werden in der neuen Saison mit den TecArt Black Dragons Erfurt kooperieren. Damit haben die Blau-Weißen neben der Düsseldorfer EG aus der DEL mit Erfurt auch einen Partner in der Oberliga gefunden.

Geeinigt haben sich die Verantwortlichen bereits darauf, dass Nick Jordan Vieregge eine Förderlizenz nach Erfurt erhalten wird. Damit hat der 18-jährige Torhüter die Chance Einsätze in der Dresdner U20, im Erfurter Oberligateam und in der DEL2 zu erhalten. Letztlich geht es in Kooperationen darum, Optionen für junge Spieler und Torhüter auf möglichst viel Eiszeit zu schaffen.

Außerdem werden die Eislöwen und die Black Dragons im Rahmen eines Vorbereitungsspiels aufeinandertreffen. Am 12. September wird die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann in Erfurt zu Gast sein.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Es war uns wichtig sowohl eine Kooperation in die DEL als auch in die Oberliga zu haben. Da es bereits im Nachwuchs mit Erfurt eine Zusammenarbeit gibt, ist es optimal diese auch auf den Seniorenbereich zu erweitern. Mit Raphaël Joly habe ich bereits in Duisburg zusammengearbeitet. Wir haben den gleichen Ansatz, wenn es um die Entwicklung von Spielern geht und auch was die Spielphilosophie und die Trainingsintensität betrifft.“

Raphaël Joly, Cheftrainer TecArt Black Dragons Erfurt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Dresdner Eislöwen. Wir werden tolle Spieler bekommen, allein schon mit Nick Jordan Vieregge einen jungen talentierten Torhüter, der bei uns in Erfurt Spielpraxis sammeln soll. Es gehört zu unserer Vereinsphilosophie solche Kooperationen anzustreben und junge Spieler zu entwickeln. Das hat in den vergangenen Jahren durch die Kooperation mit dem Dresdner Nachwuchs schon hervorragend funktioniert und wird nun auch wieder auf den Profibereich ausgeweitet. Wir sind stolz darauf und freuen uns, dass wir nunmehr diesen Weg gemeinsam fortsetzen werden.