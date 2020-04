Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen sind mit einer Personalmeldung in die neue Woche gestartet. Nachdem es lange um die Sachsen ruhig war, hat man nun Nachwuchsspieler Lucas Flade mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet.

Lucas Flade stieg in Dresden über den Nachwuchs-, Schüler- und Jugendbereich zum Junioren-Nationalspieler auf und schaffte mit dem DEB-Team 2019 den Aufstieg in die Topgruppe der Welt. In der Spielzeit 2019/20, seiner Premieren-Saison im Profibereich, war Flade nur einer von sechs deutschen U19-Verteidigern in der DEL2 und gehörte durchaus zu den besten Defensiv-Talenten seiner Altersgruppe an. In 48 Spielen kam der Youngster für die Dresdner zum Einsatz, kam dabei auf drei Vorlagen.

Marco Stichnoth, sportlicher Berater in Dresden kommentierte den Vertragsunterzeichnung wie folgt: „Lucas hat in der letzten Saison bewiesen, dass ein großes Talent in ihm steckt. Er ist ein Paradebeispiel für die Möglichkeit, die der Standort Dresden jungen Spielern bietet. Lucas arbeitet sehr akribisch, ist in seinem jungen Alter schon sehr selbstständig und hat ein großes Eishockeysachverständnis.“

Der Spieler zeigte sich unterdessen ebenfalls zufrieden: „Das erste Jahr in der DEL2-Mannschaft der Eislöwen war sehr spannend, auch wenn das Ende sehr abrupt kam. Ich bin sehr froh, dass ich mich in der letzten Saison in den Profi-Kader spielen konnte und meine Einsatzzeit bekommen habe. Ich denke, dass ich gezeigt habe, dass auf mich Verlass ist und ich stets mein Bestes gebe. Ich freue mich über den Fördervertrag und bin stolz, zwei weitere Jahre für meinen Heimatverein spielen zu dürfen.“

Zur Saison 2020/21 müssen an jedem Standort zwei U21-Spieler mit einem durch die Ligagesellschaft standardisierten Talent-Fördervertrag ausgestattet sein. Dieser regelt dabei ein Grundgehalt und hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren.

Neben Flade besitzt Joe-Richard Kiss bereits seit einem Jahr einen solchen Vertrag. Zum Monatsende dürfte unterdessen ein weiteres Geheimnis rund um den Eislöwen-Kader gelüftet werden. Vieles spricht im Moment für eine Vertragsverlängerung mit Steve Hanusch.