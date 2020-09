Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Dresdner Eislöwen starten mit einem echten Paukenschlag in die neue Woche. Pünktlich zum Trainingsauftakt begrüßte man ein bekanntes Gesicht in der Kabine: Jordan Knackstedt wird auch in der kommenden Spielzeit an der Elbe auflaufen.

In der Sommerpause rankten sich viele Gerüchte um den Stürmer und auch die Offiziellen aus Dresden ließen nur wenig über diese so wichtige Personalie verlauten. Nun ließ man die Katze aus den Sack und sorgte sicher nicht unter den eigenen Fans für Staunen.

Der Topscorer geht somit in seine dritte Spielzeit im Dress der Dresdner Eislöwen. In 118 Spielen kam Jordan Knackstedt bisher auf 49 Treffer und 121 Vorlagen. In der ewigen Bestenliste des Clubs schaffte es der Kanadier mit deutschem Pass somit in kürzester Zeit auf den achten Platz.

Rico Rossi, Headcoach der Sachsen freute sich entsprechend über den Verbleib von Knackstedt in Dresden: „Es ist großartig, dass Jordan weiter für die Eislöwen auflaufen wird. Er ist für mich einer, wenn nicht der beste Spieler der Liga. Ich freue mich mit ihm und der Mannschaft jetzt auch wieder loslegen zu können.“

Wie viele andere Spieler auch, ist der 31-jährige Knackstedt den Dresdnern finanziell entgegengekommen. Marco Stichnoth, sportlicher Berater der Sachsen, sieht das als klares Bekenntnis zum Standort: „Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr was die Vertragsverhandlungen betrifft. Wir sind Jordan sehr dankbar, dass er uns sehr entgegengekommen ist. Er hat viel Verständnis für die Situation und den Club gezeigt. Es war ist ein klares Statement zum Standort.“

Damit dürften die Personalplanungen vorerst abgeschlossen sein. 21 Spieler umfasst aktuell der Eislöwen-Kader. Eine Importstelle hat man noch offen gelassen, womöglich auch um gegebenenfalls nochmal nachzubessern. Den Markt wird man sicherlich im Auge behalten.