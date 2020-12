Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Fans der Dresdner Eislöwen bekamen am Freitagabend ein verfrühtes Nikolaus-Geschenk präsentiert: Nach Thomas Supis und Alexander Dersch stellte man mit Roope Ranta den dritten Neuzugang binnen weniger Tage vor.

Das kann man durchaus als Transfer-Coup bezeichnen: Der 32-jährige Finne Roope Ranta hat am Vertrag bei den Dresdner Eislöwen unterschrieben. Der Stürmer gehörte in den vergangenen Jahren zu den Topspielern der DEL2. Zuletzt stand Ranta bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 erzielte der Finne für Heilbronn und Frankfurt in insgesamt 106 Spielen 64 Tore und lieferte 81 Assists.

Der in Helsinki geborene Roope Ranta wird die Rückennummer 88 an der Elbe tragen. Nach Weißwasser, Riessersee, Heilbronn und Frankfurt ist Dresden die fünfte DEL2-Station für den Finnen.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Roope Ranta ist ein Name, der auf jeden Fall bekannt ist in dieser Liga. Er hat in der DEL2 gezeigt, wozu er in der Lage ist und genau das erwarten wir uns auch von ihm, nämlich Tore.“