Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die Dresdner Eislöwen treiben die Personalplanungen voran und verkündeten neben dem Torhüter-Gespann für die Saison 2020/21 auch die Verabschiedung von Marco Eisenhut.

Am Donnerstag haben die Eislöwen aus Dresden weitere Personalnews präsentiert. Nach langer Anlaufzeit ist nun auch die wichtige Position zwischen den Pfosten geklärt. Die Sachsen gehen mit Riku Helenius und Nick Jordan Vieregge in die neue Eiszeit.

Helenius wurde im Januar nach dem kurzfristigen Ausfall von Florian Proske verpflichtet. Der Finne war zuvor in der ersten finnischen Liga und drei Spielzeiten für Jokerit Helsinki in der KHL aktiv. Für Dresden stand Riku Helenius in der vergangenen Hauptrunde 636 Minuten auf dem Eis, kam dabei auf eine Fangqoute von 89,39 Prozent.

Bereits vor einem Jahr heuerte mit Vieregge ein Torwarttalent an der Elbe an. Als dritter Torhüter sammelte der inzwischen 17-jährige Erfahrung bei der U20-Mannschaft des Stammvereins. In der DEL2 kam Vieregge immerhin schon zu einem 20-minütigen Einsatz. Das umworbene Talent, an dem wohl auch andere Klubs reges Interesse hatten, fungiert nun als Back-up für Helenius und soll weiterhin auch für die U20 der Eislöwen Juniors zum Einsatz kommen.

Headcoach Ricco Rossi, der kommende Woche in Dresden zurückerwartet wird sagte zu den Personalien: „Riku hat in der letzten Saison bereits nach kurzer Zeit bewiesen, dass er ein starker Rückhalt für uns ist und wollte auch in der neuen Saison unbedingt wieder bei den Dresdner Eislöwen spielen. Jetzt hat er die Möglichkeit sich von Beginn an zu beweisen und seine Leistung zu steigern. Wir freuen uns auf Riku und wissen, dass wir mit ihm einen Top-Torhüter haben.“

Auch Marco Stichnoth (sportlicher Berater der Eislöwen) zeigt sich zufrieden und kündigt gleichzeitig weitere Unterstützung für den verletzten Florian Proske zu: „Nick ist einer der talentiertesten jungen Goalies in Deutschland. Wir sind stolz, dass er sich für einen Verbleib in Dresden entschieden hat. Die Parallelen zu Jonas Langmann und Patrick Ehelechner sind enorm. Er kann von Riku viel lernen und ist trotz seines jungen Alters bereit, mehr Einsätze in der DEL2 zu erhalten. Nichtsdestotrotz wird er auch für die U20 spielen. Für Nick ist es wichtig, den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen. Dabei werden wir ihn unterstützen. Unterstützung wird auch Florian Proske weiterhin erhalten. Florian ist nach wie vor verletzt und wir werden alles für seine Genesung tun.“

„Als ich im Januar nach Dresden kam, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. In den letzten Jahren hat mir Eishockey nicht mehr so viel Freude bereitet. Dresden, die Eislöwen und unsere fantastischen Eislöwen-Fans haben es geschafft, dass ich mich wieder in den Eishockeysport verliebt habe. Ich möchte all unseren Fans dafür danken, dass sie mich im Team und in der Stadt willkommen geheißen haben. In diesen unsicheren Zeiten hoffe ich, dass wir bald in die Saison starten können. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Dresden zu kommen und alle wiederzusehen. Ich habe ein einhunderprozentiges Vertrauen in unser Team und ich denke, dass wir in der nächsten Saison etwas Besonderes machen können. Ich bin wirklich dankbar, dass Rico Rossi und Marco Stichnoth mir und darauf vertrauen, dass ich unser Team verbessern kann. Ich werde alles tun, um nächste Saison das Beste von mir zu zeigen“, sagte Riku Helenis zu seiner Vertragsverlängerung.

Auch Nick Jordan Vieregge ist froh weiter in Dresden zu sein: „Ich bin froh, dass meine Reise nach der ersten gelungenen Saison weitergehen kann und bin dem Club sehr dankbar für das Vertrauen. Für die nächste Saison heißt es, weiterhin hart arbeiten und mich weiterentwickeln, sodass ich meine eigenen Erwartungen und denen des Clubs gerecht werde.“

Unterdessen ist die Reise für Publikumsliebling Marco Eisenhut bei den Eislöwen zu Ende. Nach drei Spielzeiten wird er im Sommer nicht nach Dresden zurückkehren.