Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nach dem 17. Spieltag der DEL2 bleiben die Roten Teufel aus Bad Nauheim an der Tabellenspitze, obwohl sie gegen die Tölzer Löwen nach Verlängerung verloren – Verfolger Frankfurt hatte in Dresden aber ebenso das Nachsehen. Die Kassel Huskies erholen sich allmählich von ihrem schwachen Saisonstart und schnuppern nach einem Sieg in Ravensburg an den Play-off-Plätzen. Der EV Landshut verlor deutlich gegen den EHC Freiburg, während die Heilbronner Falken von den Selber Wölfen besiegt wurden.

Die Partien im Überblick:

EC Bad Nauheim – Tölzer Löwen 1:2 (0:0, 1:1, 0:0 / 0:1) n.V.

Nach einem ereignisarmen ersten Drittel und einigen kleinen Strafen brachte Kevin Schmidt nach Zuspiel von Mick Köhler die Nauheimer in Führung (35.). Diese war jedoch nur von kurzer Dauer, da Markus Eberhardt kurz vor Ende des zweiten Durchgangs die Antwort fand und zum 1:1 ausglich (38.). Der letzte Abschnitt war von klassischer Eishockey-Härte geprägt, speziell deshalb, weil Nauheims Huba Sekesi nach einem Check gegen Kopf mit einer Matchstrafe sanktioniert wurde. In der Verlängerung entschied Cam Spiro (61.) nach nur sieben Sekunden das Spiel zu Gunsten der Löwen.

EV Landshut – EHC Freiburg 1:6 (0:1, 0:1, 1:4)

Der erste Treffer dieser torreichen Partie ließ ein wenig auf sich warten: erst nach knapp 17 Minuten erzielten die Freiburger in Überzahl das 1:0 durch Christian Billich, nachdem Moritz Serikow für zwei Minuten das Eis verlassen musste. Die Strafen der Landshuter spielten dem EHC weiterhin in die Karten: Auch das 2:0 durch Jordan George (31.) wurde in Überzahl erzielt. Den Anschlusstreffer des EVL erzielte Alexander Dersch (48.), der jedoch wenig bewirkte. Im letzten Drittel drehte der EHC noch einmal auf und erhöhte durch Oleg Tschwanow (49.) und Lennart Otten (52.) auf 4:1. Kurz vor Schluss machte George den Doppelpack perfekt (57.), ehe Liam Finlay (59.) zum 6:1-Endstand einnetzte.

Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Das Löwenduell entschieden die Sachsen an diesem Spieltag für sich. Johan Porsberger brachte Dresden in Führung (18.), Frankfurt glich erst im zweiten Durchgang in Person von Constantin Vogt aus (29.). Eine kleine Strafe zum Nachteil von David Suvanto führte dazu, dass die Löwen das Spiel drehten und durch Yannick Wenzel (32.) mit 2:1 in Führung gingen. Doch auch 17:10-Torschüsse im zweiten Drittel aus Sicht der Hessen brachten nicht den gewünschten Erfolg ein. Kurz nach Wiederbeginn glich Dresden durch Simon Karlsson aus (43.) und erhöhte nur wenig später durch Suvanto (53.) Ein Faustkampf zwischen Vladislav Filin und Daniel Wirt rundete das letzte Drittel ab, bevor Yannick Drews (58.) ins leere Netz und zum 4:2 für die Dresdner traf.

Selber Wölfe – Heilbronner Falken 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Vor weniger als 400 Zuschauern gingen die Heilbronner Falken nach 16 Minuten mit 1:0 durch Justin Kirsch in Führung. Zu Beginn des zweiten Durchgangs glich Nick Miglio (28.) für die Wölfe aus. Eine Strafe wegen Spielverzögerung gegen Heilbronns Kenney Morrison (29.) sorgte folglich für größere Spielanteile der Selber, sodass Miglio (30.) den Doppelpack schnürte und auf 2:1 erhöhte. Im letzten Durchgang dauerte es jedoch nur zehn Sekunden, bis die Falken durch Judd Blackwater ausgleichen konnten und in der 51. Minute sogar mit 3:2 durch Stefan Della Rovere in Führung gingen. Das Spiel war jedoch damit nicht entschieden und Selb schlug in Person von Steven Deeg (48.) zurück, der das 3:3 erzielte. Mann des Tages war jedoch Miglio (49.), der kurz vor Schluss den Hattrick perfekt machte und zum 4:3 traf.

Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 3:4 (0:0, 2:1, 1:3)

Das erste Drittel gehörte den Towerstars, das Tor erzielten die Hausherren aber erst im zweiten Abschnitt durch David Zucker (23.). Die Huskies hatten aber die perfekte Antwort parat - 1:1 durch Jamie MacQueen (25.). Auf die erneute Ravensburger Führung durch Sam Herr (30.) folgte ein Kasseler Doppelschlag durch Lukas Laub (41.) und Mitch Wahl (42.) - Spiel gedreht, 3:2 aus Sicht der Hessen. Robbie Czarnik (52.) traf dann im Powerplay zum Ausgleich für die Gastgeber - 3:3. Aber genau eine Minute später sorgte MacQueen mit seinem zweiten Treffer für das 3:4 - gleichzeitig der Endstand.